Алиханов: Путин одобрил выделение средств из ФНБ для выпуска восьми Ил-114-300
Президент РФ Владимир Путин одобрил докапитализацию производственной программы на восемь самолетов Ил-114-300 из Фонда национального благосостояния. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на полях выставки «Иннопром».
«В ходе совещания у президента и потом отдельно докладывал ему наши предложения по дофинансированию производственной программы как раз машины Ил-114», – рассказал он (цитата по ТАСС).
По словам Алиханова, несколько авиакомпаний хотят приобрести этот самолет. В их числе российская «Аврора».
9 июля Росавиация выдала сертификат типа на модернизированный турбовинтовой самолет Ил-114-300 с существенными ограничениями по условиям эксплуатации по сравнению с предшественником Ил-114-100. Согласно карте данных сертификата, Ил-114-300 сертифицирован для эксплуатации в сравнительно узком температурном коридоре – от -9 до +25 °C.
Для сравнения: предшествующая модель Ил-114-100 имела допуск к полетам в диапазоне от -30 до +45 °C. Этот самолет был разработан в 1980-е гг. КБ Ильюшина, сертифицирован во второй половине 1990-х гг. Он выпускался с двигателями канадской Pratt & Whitney и зарубежным бортовым электронным оборудованием. Всего на Ташкентском авиазаводе было произведено около 20 таких воздушных судов.
Всего подтвержденный спрос на Ил-114-300 составляет около 40 единиц, говорил глава ГТЛК Михаил Парнев в конце июня. По его данным, авиакомпании «Аврора» потребуется порядка 20 машин, «Красавиа» – около 10, «Ираэро» – шесть.