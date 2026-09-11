ОАК договорилась о поставке 85 самолетов Ил-114 в Индию

В России выпуск этих самолетов будет постепенно увеличиваться, говорил управляющий директор компании «Ил» Даниил Бренерман на ВЭФ-2026. В 2026–2027 гг. планируется собрать три машины, в 2028 г. – шесть, в 2029 и 2030 гг. – по девять, с 2031 г. – по 12 ежегодно («Ведомости» писали об этом 3 сентября). Завод в Луховицах способен производить до 18 таких машин в год, но «все зависит от наличия контрактов с авиакомпаниями», отмечал он.