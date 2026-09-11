ОАК договорилась о поставке 85 самолетов Ил-114 в Индию

ОАК договорилась о поставке 85 самолетов Ил-114 в ИндиюЗаключение первых твердых контрактов ожидается до конца 2026 года
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в ГК «Ростех») подписала с индийскими авиакомпаниями соглашения о намерениях по поставке в общей сложности 85 региональных турбовинтовых самолетов Ил-114-300 на выставке «Иннопром.Индия». Об этом 10 сентября сообщила пресс-служба корпорации.
С авиакомпанией Pinnacle Air подписано соглашение о намерениях на 50 машин, со Sleek Aviation – меморандум о взаимопонимании на 35 самолетов. Кроме того, на базе Sleek Aviation планируется открыть учебный центр с полнопилотажным тренажером.
Также ожидается заключение соглашения о намерениях на поставку до 20 самолетов авиакомпании Air Kerala, следует из сообщения Минпромторга. Таким образом, общий потенциальный объем заказа индийскими авиаперевозчиками составит 105 таких воздушных судов (ВС).
Ил-114-300 предназначен для развития регионального авиасообщения, способен взлетать с коротких взлетно-посадочных полос и рассчитан на перевозку до 66 пассажиров на расстояние до 1450 км. Самолет построен из отечественных комплектующих и оснащен двигателями ТВ7-117СТ-01 производства Объединенной двигателестроительной корпорации «Ростеха». Сертификат типа самолет с некоторыми ограничениями получил в июне 2026 г., серийное производство развернуто на Луховицком авиационном заводе ОАК.
Pinnacle Air со штаб-квартирой в Дели специализируется на чартерных перевозках бизнес-класса, авиационном консалтинге, продаже и управлении воздушными судами. Регулярных коммерческих рейсов перевозчик не выполняет, хотя планировал запустить регулярные внутренние рейсы на маршрутах Дели – Хисар и Хисар – Чандигарх в 2018 г. в рамках индийской программы региональной транспортной доступности (UDAN). По данным ресурса ch-aviation, парк компании насчитывает восемь воздушных судов, включая вертолеты. Таким образом, потенциальный заказ на 50 Ил-114-300 кратно превышает весь нынешний флот перевозчика.
Sleek Aviation – зарегистрированный в Гургаоне оператор нерегулярных воздушных перевозок. Данных о его флоте, маршрутах и наличии сертификата эксплуатанта в открытых источниках нет.
Air Kerala создается как первый в Индии сверхбюджетный перевозчик. Базироваться компания планирует в аэропорту «Каннур» и выполнять рейсы по югу и центру Индии, а затем в страны Персидского залива. Сертификат эксплуатанта перевозчик еще не получил и коммерческих рейсов не выполняет, писала The Hindu в июле.
Графики поставок, условия техобслуживания и обязательства по локализации компонентов Ил-114-300 в Индии планируется закрепить в отдельных договорах с заказчиками, сообщила ОАК. По словам гендиректора корпорации Вадима Бадехи – его слова приводятся в сообщении – первые твердые контракты ОАК рассчитывает заключить до конца текущего года. По мере развития сотрудничества с индийской корпорацией HAL ОАК будет готова переходить в формат индустриального партнерства по сервису, техобслуживанию, обучению персонала и локализации производства Ил-114-300 в Индии, добавил он.
В России выпуск этих самолетов будет постепенно увеличиваться, говорил управляющий директор компании «Ил» Даниил Бренерман на ВЭФ-2026. В 2026–2027 гг. планируется собрать три машины, в 2028 г. – шесть, в 2029 и 2030 гг. – по девять, с 2031 г. – по 12 ежегодно («Ведомости» писали об этом 3 сентября). Завод в Луховицах способен производить до 18 таких машин в год, но «все зависит от наличия контрактов с авиакомпаниями», отмечал он.
Сейчас у ОАК один твердый контракт по Ил-114-300 – с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК), которая передаст первые три машины 2-му Архангельскому объединенному авиаотряду (первый самолет – в этом году, еще два – в 2027 г.). На этапе оформления паспорта инвестиционного проекта находится контракт еще на 10 самолетов с ГТЛК для авиакомпании «Аврора». Глава Росавиации Дмитрий Ядров на ВЭФе оценил предварительный спрос на Ил-114-300 до 2035 г. в 108–110 единиц.
Если соглашения по Ил-114-300 с индийскими компаниями перейдут в твердые контракты, они станут крупнейшим по количеству самолетов экспортным заказом российского гражданского авиапрома за последние 20 лет. Пока же наиболее крупным контрактом остается поставка SSJ100 в адрес мекcиканской авиакомпании InterJet, которая в 2013–2019 гг. приобрела 22 таких ВС. Всего же до 2022 г. иностранным заказчикам было передано 35 SSJ100.
Помимо этого, в январе 2026 г. ОАК подписала рамочное соглашение с индийской Flamingo Aerospace о поставке шести Ил-114-300 начиная с 2028 г. Параллельно ОАК ведет переговоры о лицензионном производстве в Индии SJ100 (импортозамещенный «Суперджет») в партнерстве с HAL.
Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов называет выбор трех индийских заказчиков в пользу Ил-114-300 понятным. Работа с новой техникой – это риск, но и возможность для авиаперевозчиков, которые только выходят на рынок. В случае успеха они получают преимущество перед конкурентами. Крупные эксплуатанты консервативны и работают с налаженными поставщиками – нужны веские причины, чтобы взять новый самолет, поясняет эксперт.
У России и Индии давние связи в авиапроме, так что Индия в качестве первого рынка для Ил-114 выглядит логичным выбором, продолжает Борисов. Насколько успешным окажется это сотрудничество, покажет практическая эксплуатация. При этом России крайне важно получить стартового иностранного заказчика на Ил-114-300, полагает он.