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Путин подписал указы о назначении членов правительства РФ и директоров служб

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля
Екатерина Дорофеева
Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении членов правительства РФ и директоров служб. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля.

Первым заместителем председателя правительства РФ глава государства назначил Дениса Мантурова. Также заместителями председателя правительства назначены Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Александр Новак, Алексей Оверчук, Дмитрий Патрушев, Виталий Савельев, Юрий Трутнев, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко, чьи кандидатуры ранее согласовали депутаты Госдумы.

Министром обороны РФ назначен Андрей Белоусов. До этого 12 мая президент освободил от должности предыдущего министра обороны Сергея Шойгу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя назначение Белоусова, заявил, что экономику силового блока необходимо вписать в экономику страны, а также внедрить инновации.

На прежних местах остались министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр просвещения Сергей Кравцов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр финансов Антон Силуанов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, а также министр РФ по делам гражданской обороны и ЧС Александр Куренков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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