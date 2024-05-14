Путин подписал указы о назначении членов правительства РФ и директоров службСоответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля
Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении членов правительства РФ и директоров служб. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля.
Первым заместителем председателя правительства РФ глава государства назначил Дениса Мантурова. Также заместителями председателя правительства назначены Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Александр Новак, Алексей Оверчук, Дмитрий Патрушев, Виталий Савельев, Юрий Трутнев, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко, чьи кандидатуры ранее согласовали депутаты Госдумы.
Министром обороны РФ назначен Андрей Белоусов. До этого 12 мая президент освободил от должности предыдущего министра обороны Сергея Шойгу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя назначение Белоусова, заявил, что экономику силового блока необходимо вписать в экономику страны, а также внедрить инновации.
На прежних местах остались министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр просвещения Сергей Кравцов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр финансов Антон Силуанов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, а также министр РФ по делам гражданской обороны и ЧС Александр Куренков.