Путин подписал указы о назначении членов правительства РФ и директоров служб

На прежних местах остались министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр просвещения Сергей Кравцов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр финансов Антон Силуанов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, а также министр РФ по делам гражданской обороны и ЧС Александр Куренков.