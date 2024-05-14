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Госдума утвердила Старовойта на должность министра транспорта

Ведомости

Депутаты Госдумы утвердили Романа Старовойта на должность министра транспорта России. Это следует из прямой трансляции пленарного заседания.

Путем открытого голосования Старовойта поддержали 429 депутатов, голосов против и воздержавшихся не было.

До 2019 г. на протяжении шести лет Старовойт руководил Росавтодором. До назначения на должность министра транспорта РФ он был главой Курской области. Вместо него врио губернатора может стать его первый заместитель Алексей Смирнов. «Ведомости» писали, что на такие посты рассматривается, как правило, несколько человек: выбор делается исходя из наличия людей «на скамейке запасных», «внутриэлитных раскладов», и положения дел в регионе.

12 мая профильные комитеты Госдумы поддержали внесенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры губернаторов Калининградской, Кемеровской и Курской областей и Хабаровского края Антона Алиханова, Сергея Цивилева, Романа Старовойта и Михаила Дегтярева на должности соответственно глав Минпромторга, Минэнерго, Минтранса и Минспорта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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