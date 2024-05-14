Госдума утвердила Старовойта на должность министра транспорта

До 2019 г. на протяжении шести лет Старовойт руководил Росавтодором. До назначения на должность министра транспорта РФ он был главой Курской области. Вместо него врио губернатора может стать его первый заместитель Алексей Смирнов. «Ведомости» писали, что на такие посты рассматривается, как правило, несколько человек: выбор делается исходя из наличия людей «на скамейке запасных», «внутриэлитных раскладов», и положения дел в регионе.