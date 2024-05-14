Госдума утвердила Старовойта на должность министра транспорта
Депутаты Госдумы утвердили Романа Старовойта на должность министра транспорта России. Это следует из прямой трансляции пленарного заседания.
Путем открытого голосования Старовойта поддержали 429 депутатов, голосов против и воздержавшихся не было.
До 2019 г. на протяжении шести лет Старовойт руководил Росавтодором. До назначения на должность министра транспорта РФ он был главой Курской области. Вместо него врио губернатора может стать его первый заместитель Алексей Смирнов. «Ведомости» писали, что на такие посты рассматривается, как правило, несколько человек: выбор делается исходя из наличия людей «на скамейке запасных», «внутриэлитных раскладов», и положения дел в регионе.
12 мая профильные комитеты Госдумы поддержали внесенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры губернаторов Калининградской, Кемеровской и Курской областей и Хабаровского края Антона Алиханова, Сергея Цивилева, Романа Старовойта и Михаила Дегтярева на должности соответственно глав Минпромторга, Минэнерго, Минтранса и Минспорта.