Доходы депутатов нового созыва составили 25 млрд рублей

При этом в подсчетах не удалось учесть семерых депутатов, избранных по одномандатным округам, – шесть представителей «Единой России» и одного самовыдвиженца. Их декларации на момент подготовки материала либо отсутствовали в открытом доступе, либо были опубликованы некорректно.