Доходы депутатов нового созыва составили 25 млрд рублей
Совокупный доход депутатов Госдумы нового созыва за 2025 г. составил 24,9 млрд руб., следует из подсчетов «Ведомостей». Кроме того, парламентарии задекларировали земельные участки общей площадью 805 га.
Для исследования были проанализированы декларации, опубликованные летом на сайтах Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России и региональных избиркомов. Помимо доходов в документах содержатся сведения о банковских счетах, недвижимости, транспорте, ценных бумагах и другом имуществе депутатов.
При этом в подсчетах не удалось учесть семерых депутатов, избранных по одномандатным округам, – шесть представителей «Единой России» и одного самовыдвиженца. Их декларации на момент подготовки материала либо отсутствовали в открытом доступе, либо были опубликованы некорректно.
2 октября стало известно, что расходы федерального бюджета на деятельность Госдумы в 2027 г. планируется сократить почти на 1 млрд руб. до 16,6 млрд руб. Из этой суммы 11,2 млрд руб. предполагается направить на выплаты персоналу, включая зарплаты депутатов.
С 1 января 2026 г. парламентарии освобождены от обязанности ежегодно предоставлять сведения о доходах и имуществе. Декларации необходимо подавать при совершении крупных сделок, если их сумма превышает совокупный доход семьи за три предыдущих года.
30 сентября председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что по итогам выборов состав нижней палаты обновился на 41%. Депутатские мандаты получили 184 новых парламентария, включая 48 участников спецоперации.