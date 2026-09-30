Володин: Госдума обновилась на 41% после выборов
По результатами выборов были избраны 184 новых депутата Госдумы, включая 48 участников спецоперации. Госдума обновилась на 41%, сообщил Вячеслав Володин на первом заседании ГД девятого созыва.
Володин поздравил парламентариев с избранием и пожелал им успехов.
«Рассчитываю на ваше плечо и со своей стороны постараюсь сделать все для того, чтобы, придя в Государственную думу, вы могли себя реализовать так же, как реализовывали в другой сфере», – сказал он.
Выборы депутатов Госдумы состоялись в России с 18 по 20 сентября. 25 сентября ЦИК утвердила итоговое распределение мест в Госдуме IX созыва. «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17. Явка достигла 59,8%.
29 сентября секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев заявил, что кандидатуру Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы девятого созыва поддерживают все представленные в палате партии. По словам Якушева, опыт Володина позволяет ему обеспечивать слаженную работу палаты в сложных условиях. Он также отметил работу спикера во время пандемии и спецоперации и его следование курсу президента.