Депутатов уведомили, когда они должны подавать сведения о доходах

Депутатов уведомили, когда они должны подавать сведения о доходахС этого года они не должны предоставлять всю информацию
Аппарат Госдумы разослал во фракции письмо о том, что после отмены предоставления деклараций депутаты предоставляют сведения только о покупке земли, объектов недвижимости, транспорта, ценных бумаг и цифровых финансовых активов. Сведения следует подать, если общая сумма сделок превышает общий доход семьи за три последних года. Об этом «Ведомостям» сказали два собеседника в Госдуме. С 1 января 2026 г. отменена обязанность депутатов Госдумы ежегодно предоставлять сведения о доходах и имуществе. Соответствующие разъяснения были доведены и до депутатов нижней палаты.
В разосланном письме говорится, что сведения о доходах и имуществе предоставляются только в случае совершения депутатом Госдумы, его супругой и несовершеннолетними детьми сделки по приобретению земли, другого объекта недвижимости, транспорта, ценных бумах, цифровых финансовых активов, цифровой валюты в течение календарного года, который предшествует году предоставления сведений. Сведения необходимо подать не позднее 30 апреля года, который следует за тем, когда такие основания возникли.
В 2025 г. Госдума приняла закон об отмене ежегодной подачи деклараций чиновниками. В этом законе как раз прописано, что депутаты должны будут подавать декларации только при условии совершения подобных сделок, если сумма превысила доход семьи за три года. Кроме того, для госслужащих сохранили обязанность подавать декларации при назначении на должность или в течение четырех месяцев после этого, если предоставление сведений в момент назначения невозможно. Депутаты принятие закона объясняли переходом от системы ежегодных деклараций к автоматическому выявлению коррупционных рисков с помощью государственной системы «Посейдон». Об этом говорил один из авторов закона депутат Василий Пискарев.
Подробные декларации чиновники перестали публиковать с 2023 г., т. е. не было в публичном доступе информации за предшествующий 2022 г. Президент Владимир Путин 29 декабря 2022 г. подписал указ об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции. Один из пунктов указа говорил о том, что размещение в интернете сведений о доходах и имуществе, которые предоставляются в соответствии с законом «О противодействии коррупции» и др., «для опубликования не осуществляются». А в 2023 г. был принят закон об обязательной публикации декларации депутатов Госдумы и сенаторов в «обобщенном характере» – и на сайтах палат появлялась лишь информация, что декларации поданы.