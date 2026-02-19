Депутатов уведомили, когда они должны подавать сведения о доходах

Подробные декларации чиновники перестали публиковать с 2023 г., т. е. не было в публичном доступе информации за предшествующий 2022 г. Президент Владимир Путин 29 декабря 2022 г. подписал указ об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции. Один из пунктов указа говорил о том, что размещение в интернете сведений о доходах и имуществе, которые предоставляются в соответствии с законом «О противодействии коррупции» и др., «для опубликования не осуществляются». А в 2023 г. был принят закон об обязательной публикации декларации депутатов Госдумы и сенаторов в «обобщенном характере» – и на сайтах палат появлялась лишь информация, что декларации поданы.