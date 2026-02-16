Как в регионах корректируют антикоррупционное законодательство

Как в регионах корректируют антикоррупционное законодательствоПерсональные данные депутатов и чиновников освобождают от публикации
Ряд законодательных собраний субъектов Федерации приступили к корректировке регионального антикоррупционного законодательства. 1 января 2026 г. вступил в силу принятый в конце 2025 г. федеральный закон, освобождающий чиновников от необходимости ежегодно подавать декларации о доходах и имуществе. Парламенты Вологодской и Волгоградской областей подготовили поправки для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральными нормами.
В соответствии с федеральным законодательством теперь контроль за денежными средствами и имуществом госслужащих и их близких стал непрерывным и осуществляется в режиме реального времени через использование государственной системы «Посейдон». Необходимость подачи декларации сохраняется при поступлении на службу, назначении или избрании на новую должность, включая высшие должности в регионе, переводе из одного органа власти в другой, совершении крупных сделок (превышающих доход семьи за три года) и др.
В Волгоградской области сведения оформляются с помощью специального программного обеспечения «Справки БК», говорится в сообщении на сайте заксобрания. «В целях защиты персональных данных опубликование представляемых сведений федеральным законом не предусматривается. При этом на официальных сайтах муниципальных и государственных органов власти размещается обобщенная информация об исполнении (ненадлежащем исполнении) обязанности предоставления сведений», – уточняется там же.
Волгоградская областная дума приняла соответствующие поправки 12 февраля. В самом законопроекте при этом не содержится информации о публикации обобщенных сведений.
Аналогичный законопроект 12 февраля был внесен в заксобрание Вологодской области. Публикация на сайте регионального парламента обобщенной информации об исполнении или ненадлежащем исполнении депутатами обязанности предоставить сведения о доходах и имуществе в профильную комиссию отражена в отдельном пункте. При этом размещение в открытом доступе соответствующей информации возможно «при условии отсутствия в такой информации персональных данных, позволяющих идентифицировать соответствующее лицо, и данных, позволяющих индивидуализировать имущество, принадлежащее соответствующему лицу», говорится в законопроекте.
Как исчезали декларации
Обязательную публикацию сведений о доходах чиновников отменяют и на муниципальном уровне. В частности, планируется отменить ряд постановлений администрации Тулы, регулирующих порядок размещения информации о доходах и имуществе. Проект соответствующего постановления 6 февраля был опубликован на сайте городской администрации.
Государство о доходах чиновников знать по-прежнему хочет, а вот населению знать вроде как не обязательно, говорит политолог Константин Калачев. «Объяснение тут одно: разница между средними зарплатами россиян и официальными доходами политической элиты очевидно бросается в глаза <...> С другой стороны, насколько мне известно, доходы чиновников среднего и ниже среднего звена оставляют желать лучшего», – отметил он. По словам Калачева, запрос на справедливость был высоким и в мирный период, а в нынешнее время он еще выше.
Тема доходов создавала большое количество дискомфорта, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «В то же время более прозрачной для социума это не делало структуру собственности, структуру доходов, того, как конвертируется власть в деньги и наоборот. И процедура была формальной», – сказал эксперт. По мнению Виноградова, институт публикации сведений о доходах фактически не состоялся.
Можно констатировать, что региональная политика станет скучнее, говорит юрист Олег Захаров.