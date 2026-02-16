Как в регионах корректируют антикоррупционное законодательство

Как исчезали декларации

В 2023 г. в России был принят закон, который позволял публиковать декларации о доходах депутатов и сенаторов в обезличенном виде без указания персональных данных. В 2022 г. президент Владимир Путин подписал указ, по которому в период боевых действий военнослужащие, сотрудники силовых органов, принимающие участие в спецоперации или выполняющие задачи, связанные с ее проведением, лица, «командированные для выполнения задач» в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, могут не предоставлять сведения о доходах. На основании этого документа сведения о доходах перестали публиковать губернаторы и другие чиновники. Впрочем, некоторые региональные политики продолжали публиковать отчеты на своих личных ресурсах.