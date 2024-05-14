Госдума утвердила Алиханова на должность министра промышленности и торговли

37-летний Алиханов – самый молодой из четырех губернаторов, переходящих на должности федеральных министров. В 2015 г. он был назначен зампредседателя правительства Калининградской области, где курировал сельское хозяйство и промышленность. В октябре 2016 г. был назначен новым врио. В сентябре 2017 г. Алиханов был избран главой области, а в сентябре 2022 г. – переизбран на второй срок.