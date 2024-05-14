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Госдума утвердила Алиханова на должность министра промышленности и торговли

Ведомости

Госдума утвердила Антона Алиханова на должность министра промышленности и торговли РФ.

Кандидатуру Алиханова путем открытого голосования поддержали 430 человек, голосов против и воздержавшихся не было.

«Об утверждении Алиханова Антона Андреевича министром промышленности и торговли РФ. Комитет поддерживает утверждение в должности», – сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Кандидатуру Алиханова поддержал думский комитет по промышленности и торговле, сообщил председатель комитета Владимир Гутенев. Сам Алиханов подчеркнул, что для него предложение возглавить министерство – это одновременно и доверие, и большая ответственность, особенно учитывая периметр и роль отраслей, которые курирует ведомство.

37-летний Алиханов – самый молодой из четырех губернаторов, переходящих на должности федеральных министров. В 2015 г. он был назначен зампредседателя правительства Калининградской области, где курировал сельское хозяйство и промышленность. В октябре 2016 г. был назначен новым врио. В сентябре 2017 г. Алиханов был избран главой области, а в сентябре 2022 г. – переизбран на второй срок.

Профильные комитеты Госдумы 12 мая поддержали внесенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры губернаторов Калининградской, Кемеровской и Курской областей и Хабаровского края Антона Алиханова, Сергея Цивилева, Романа Старовойта и Михаила Дегтярева на должности соответственно глав Минпромторга, Минэнерго, Минтранса и Минспорта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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