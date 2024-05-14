Госдума утвердила Алиханова на должность министра промышленности и торговли
Госдума утвердила Антона Алиханова на должность министра промышленности и торговли РФ.
Кандидатуру Алиханова путем открытого голосования поддержали 430 человек, голосов против и воздержавшихся не было.
«Об утверждении Алиханова Антона Андреевича министром промышленности и торговли РФ. Комитет поддерживает утверждение в должности», – сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Кандидатуру Алиханова поддержал думский комитет по промышленности и торговле, сообщил председатель комитета Владимир Гутенев. Сам Алиханов подчеркнул, что для него предложение возглавить министерство – это одновременно и доверие, и большая ответственность, особенно учитывая периметр и роль отраслей, которые курирует ведомство.
37-летний Алиханов – самый молодой из четырех губернаторов, переходящих на должности федеральных министров. В 2015 г. он был назначен зампредседателя правительства Калининградской области, где курировал сельское хозяйство и промышленность. В октябре 2016 г. был назначен новым врио. В сентябре 2017 г. Алиханов был избран главой области, а в сентябре 2022 г. – переизбран на второй срок.
Профильные комитеты Госдумы 12 мая поддержали внесенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры губернаторов Калининградской, Кемеровской и Курской областей и Хабаровского края Антона Алиханова, Сергея Цивилева, Романа Старовойта и Михаила Дегтярева на должности соответственно глав Минпромторга, Минэнерго, Минтранса и Минспорта.