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В Госдуме началось заседание по утверждению федеральных министров

Первой депутаты обсудили кандидатуру Антона Алиханова на должность главы Минпромторга
Инна Шульгина
Максим Стулов / Ведомости

Пленарное заседание по утверждению федеральных министров началось в Государственной думе. Трансляция ведется в Telegram-канале нижней палаты парламента.

Заседание началось с обсуждения кандидатуры губернатора Калининградской области Антона Алиханова на должность министра промышленности и торговли. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что с приходом Алиханова в Калининградскую область «было очень многое сделано, чтобы ситуация поменялась в лучшую сторону».

«Но сейчас будем говорить уже о новой должности, которую, как планируется, займет Антон Андреевич. Уважаемые коллеги, это направление непростое. Давайте со своей стороны поможем новому министру. Промышленность, технологии должны составить основу нашей экономики, обеспечить суверенитет, и мы конечно связываем это с именем нового министра», – сказал Володин.

Кандидатуру Алиханова поддержал думский комитет по промышленности и торговли, сообщил председатель комитета Владимир Гутенев.

Сам Алиханов подчеркнул, что для него предложение возглавить министерство – это одновременно и доверие, и большая ответственность, особенно учитывая периметр и роль отраслей, которые курирует ведомство.

 «Опыт работы в Минпромторге в свое время дал мне четкое понимание основных механизмов работы реального сектора, возможностей эффективного регулирования по всей ширине направлений, при этом та комплексная система господдержки, которая была выстроена правительством и командой Дениса Валентиновича [Мантурова] обеспечила уверенное преодоление самых сложных вызовов последних лет», – сказал Алиханов.

Следующей депутаты рассмотрели кандидатуру Михаила Дегтярева на должность министра спорта РФ. По словам председателя комитета по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева, комитет единогласно поддержал кандидата.

Свищев напомнил, что Дегтярев работал в Госдуме, и в прошлом созыве он руководил комитетом по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. В 2020 г. Дегтярев возглавил Хабаровский край, «где развитию спорта уделялось особое внимание».

«Уверен в том, что опыт его работы в Госдуме и в регионе позволит не только эффективно организовать работу министерства, но и усилить сотрудничество с комитетом по линии законотворчества», – сказал Свищов.

Процедура утверждения внесенных премьер-министром России Михаилом Мишустиным кандидатур на должности федеральных министров в Госдуме 14 мая продлится ориентировочно девять часов. 13 мая депутаты утвердили кандидатуры заместителей председателя в новом правительстве РФ.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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