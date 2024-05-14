В Госдуме началось заседание по утверждению федеральных министров

«Но сейчас будем говорить уже о новой должности, которую, как планируется, займет Антон Андреевич. Уважаемые коллеги, это направление непростое. Давайте со своей стороны поможем новому министру. Промышленность, технологии должны составить основу нашей экономики, обеспечить суверенитет, и мы конечно связываем это с именем нового министра», – сказал Володин.