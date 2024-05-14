В Госдуме началось заседание по утверждению федеральных министров

В Госдуме началось заседание по утверждению федеральных министровПервой депутаты обсудили кандидатуру Антона Алиханова на должность главы Минпромторга
Пленарное заседание по утверждению федеральных министров началось в Государственной думе. Трансляция ведется в Telegram-канале нижней палаты парламента.
Заседание началось с обсуждения кандидатуры губернатора Калининградской области Антона Алиханова на должность министра промышленности и торговли. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что с приходом Алиханова в Калининградскую область «было очень многое сделано, чтобы ситуация поменялась в лучшую сторону».
«Но сейчас будем говорить уже о новой должности, которую, как планируется, займет Антон Андреевич. Уважаемые коллеги, это направление непростое. Давайте со своей стороны поможем новому министру. Промышленность, технологии должны составить основу нашей экономики, обеспечить суверенитет, и мы конечно связываем это с именем нового министра», – сказал Володин.
Кандидатуру Алиханова поддержал думский комитет по промышленности и торговли, сообщил председатель комитета Владимир Гутенев.
Сам Алиханов подчеркнул, что для него предложение возглавить министерство – это одновременно и доверие, и большая ответственность, особенно учитывая периметр и роль отраслей, которые курирует ведомство.
«Опыт работы в Минпромторге в свое время дал мне четкое понимание основных механизмов работы реального сектора, возможностей эффективного регулирования по всей ширине направлений, при этом та комплексная система господдержки, которая была выстроена правительством и командой Дениса Валентиновича [Мантурова] обеспечила уверенное преодоление самых сложных вызовов последних лет», – сказал Алиханов.
Следующей депутаты рассмотрели кандидатуру Михаила Дегтярева на должность министра спорта РФ. По словам председателя комитета по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева, комитет единогласно поддержал кандидата.
Свищев напомнил, что Дегтярев работал в Госдуме, и в прошлом созыве он руководил комитетом по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. В 2020 г. Дегтярев возглавил Хабаровский край, «где развитию спорта уделялось особое внимание».
«Уверен в том, что опыт его работы в Госдуме и в регионе позволит не только эффективно организовать работу министерства, но и усилить сотрудничество с комитетом по линии законотворчества», – сказал Свищов.
Процедура утверждения внесенных премьер-министром России Михаилом Мишустиным кандидатур на должности федеральных министров в Госдуме 14 мая продлится ориентировочно девять часов. 13 мая депутаты утвердили кандидатуры заместителей председателя в новом правительстве РФ.