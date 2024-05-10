Борис Ковальчук стал одним из основных кандидатов на пост главы Счетной палаты

Борис Ковальчук стал одним из основных кандидатов на пост главы Счетной палатыКроме него президенту предложили сенатора Анатолия Артамонова и Галину Изотову
Руководство Совета Федерации (СФ) определилось со списком кандидатур на должность главы Счетной палаты. Об этом утром 10 мая сообщила в своем Telegram-канале спикер СФ Валентина Матвиенко. «Только что, в соответствии с законодательством Российской Федерации, подписала и направила президенту Российской Федерации решение совета палаты СФ со списком кандидатур на должность главы Счетной палаты», – написала она.
В списке три фамилии: председатель комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, экс-губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, и. о. главы СП Галина Изотова и заместитель руководителя Контрольного управления президента РФ, бывший председатель правления «Интер РАО» Борис Ковальчук. «Ожидаем представление президента для назначения на должность. Готовы рассмотреть в установленном порядке и принять постановление», – уточнила Матвиенко.
Вероятнее всего, президент внесет в верхнюю палату парламента кандидатуру Ковальчука, говорят два собеседника «Ведомостей», близких к АП. Сын бизнесмена и экс-председателя совета директоров АБ «Россия» Юрия Ковальчука пришел в «Интер РАО» в 2009 г. – в июне стал членом совета директоров, с ноября исполнял обязанности председателя правления, а летом 2010 г. был утвержден председателем правления компании. 14 марта 2023 г. совет директоров ПАО «Интер РАО» назначил Сергея Дрегваля генеральным директором компании вместо Ковальчука.
А 15 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил «Ведомостям», что тот перешел на новую работу – в Контрольное управление президента. Тогда собеседники оценивали такое назначение как временное, необходимое, чтобы перестроиться под новый тип работы – на госслужбе. Один из источников «Ведомостей» отмечает, что процедура назначения главы СП не обязательно должна быть синхронизирована с объявлением нового состава правительства и вряд ли глава государства сразу назовет кандидата на должность руководителя контрольного органа.
Процедура назначения главы СП такова: комитет СФ по бюджету и финансовым рынкам аккумулирует предложения от других подразделений верхней палаты парламента, передает их в совет верхней палаты, который затем отправляет список кандидатур главе государства. Президент выбирает одного претендента и вносит его кандидатуру на утверждение сенаторам. Председатель назначается на шесть лет. Одно и то же лицо не может занимать эту должность более двух сроков подряд.
Назначение главы СП является составной частью «большого пасьянса» по кадровым перестановкам в высших эшелонах власти, с этим связана столь длительная задержка поиска достойного кандидата, считает глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. По мнению Минченко, Ковальчук является наиболее вероятным претендентом на пост председателя СП. Должность главы СП – «специфическая», которую «не поручишь случайному человеку», полагает политолог Виталий Иванов. «В конце концов решили дождаться большого пересменка в мае 2024 г. и решить вопрос «пакетно», — сказал он «Ведомостям».
Пост главы СП является вакантным с 30 ноября 2022 г., когда его оставил Алексей Кудрин, который перешел на работу в «Яндекс» в качестве советника по корпоративному развитию компании. Он возглавлял СП 4,5 года, его полномочия должны были истечь в мае 2024 г. 11 марта 2023 г. Кудрин заявлял ТАСС, что при увольнении рекомендовал несколько человек на должность главы СП. По его словам, кандидатур было «больше, чем одна», но он их не назвал.
Периодически СМИ сообщали о появлении различных кандидатур на пост председателя СП. Высокий конституционный статус СП как контрольного ведомства предполагает, что им должен руководить человек, пользующийся безусловным личным доверием первых лиц, говорили ранее источники «Ведомостей».
В подготовке материала участвовал Максим Иванов