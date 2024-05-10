Борис Ковальчук стал одним из основных кандидатов на пост главы Счетной палаты

Пост главы СП является вакантным с 30 ноября 2022 г., когда его оставил Алексей Кудрин, который перешел на работу в «Яндекс» в качестве советника по корпоративному развитию компании. Он возглавлял СП 4,5 года, его полномочия должны были истечь в мае 2024 г. 11 марта 2023 г. Кудрин заявлял ТАСС, что при увольнении рекомендовал несколько человек на должность главы СП. По его словам, кандидатур было «больше, чем одна», но он их не назвал.