После повышения пяти губернаторов трое оставили в качестве врио своих преемников

После повышения пяти губернаторов трое оставили в качестве врио своих преемниковЧетверо врио учились в «школе губернаторов» РАНХиГС
Президент Владимир Путин 15 мая назначил своими указами врио глав пяти регионов, после того как четверо губернаторов перешли в правительство, а один – в администрацию президента. В указах говорится, что заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин назначен врио губернатора Хабаровского края, замминистра промышленности и торговли Алексей Беспрозванных – врио главы Калининградской области. Еще в трех регионах новыми главами стали первые заместители губернаторов: Кузбасс возглавил Илья Середюк, Курскую область – Алексей Смирнов, Тульскую область – Дмитрий Миляев.
«Ведомости» сообщали как о вероятных кандидатах на посты врио глав регионов о Демешине, Беспрозванных, Середюке и Смирнове. Эксперты отмечают, что это первый случай, когда преемниками получивших новые должности губернаторов массово – сразу в трех случаях – стали их заместители. Кроме того, сразу четверо из пяти назначенцев учились в «школы губернаторов» – на программе развития кадрового управленческого резерва в Высшей школе государственного управления Президентской академии (РАНХиГС), которую курирует внутриполитический блок Кремля.
Беспрозванных 45 лет, он родился в Казахстане, работал в бизнесе, затем в правительстве Воронежской области, в 2016 г. пришел в Минпромторг, где год трудился директором департамента региональной промышленной политики и проектного управления, а затем стал замминистра промышленности и торговли. Его предшественник на губернаторском посту, а теперь министр промышленности и торговли Антон Алиханов в 2015 г. тоже пришел на работу в регион из Минпромторга. Один из собеседников «Ведомостей» говорит, что у Беспрозванных также хорошие отношения с начальником управления президента по внутренней политике Андреем Яриным.
Калининградская область сейчас нуждается в федеральной поддержке, считает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «Она необходима и для создания новых стимулов развития ее промышленности, и для обеспечения транспортной связи, и для продолжения подъема внутреннего туризма». Поэтому региону как раз и нужен был лоббист со связями в федеральном правительстве, полагает эксперт. Связующим звеном бывшего и нынешнего глав Калининградской области является Минпромторг, отмечает политолог Александр Кынев. В регионе сохраняется «корпоративная преемственность», считает политолог Михаил Виноградов.
«Полный разрыв преемственности» фиксируется в Хабаровском крае, отмечает Виноградов. Он объясняет это низким доверием федерального центра к местным элитам. Там после назначения члена ЛДПР Михаила Дегтярева министром спорта врио был назначен Демешин – кроме замгенпрокурора он является главой управлений Генпрокуратуры в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах. Демешин начинал карьеру прокурора в Подмосковье, затем работал в других регионах. С 2014 г. был на разных должностях в Генпрокуратуре, в 2019 г. стал замгенпрокурора. Депутат Госдумы от Дальнего Востока Алексей Корниенко говорил, что Демешин бывал в регионе и погружался в его проблематику. Но в целом «это человек совсем со стороны, что, видимо, говорит о том, что обстановка в крае вызывает большие опасения у федерального центра», сказал Кынев «Ведомостям». Кроме того Дегтяреву «некого было оставлять вместо себя, так как команда у него слабая», говорит политолог Виталий Иванов.
Но совсем иной оказалась ситуация в оставшихся трех регионах. Поскольку Алексей Дюмин и Сергей Цивилев (стали помощником президента и министром энергетики соответственно) важны для федерального центра, то в Тульской и Кемеровской областях врио губернаторов были назначены их заместители, говорит Иванов. Курская область является прифронтовым регионом, где «не стоит устраивать лишние пересменки», добавляет он. Глава этого региона Роман Старовойт назначен министром транспорта. Кынев обращает внимание на то, что врио губернаторов Кемеровской, Курской и Тульской областей инкорпорированы в местные элиты.
В частности, как и предсказывали «Ведомости», врио главы Курской области стал 50-летний Смирнов. Большая часть его карьеры связана с этим регионом, но в 2010-х он работал в столичном регионе на должностях, связанных со строительством и ЖКХ. В 2018 г. вернулся в родную Курскую область, где сначала стал замгубернатора, а с 2021 г. – первым замгубернатора. Занимая должность председателя правительства Курской области, Смирнов был очень глубоко погружен в систему управления регионом, говорит политолог Владимир Слатинов. По словам эксперта, значительную часть работы, связанную с взаимодействием с силовиками и преодолением последствий обстрелов ВСУ, еще при Старовойте брал на себя Смирнов. «Единственная проблема Смирнова – он гораздо менее публичен, чем Старовойт, это классический профессиональный чиновник», – сказал Слатинов «Ведомостям».
Середюк (о его предстоящем назначении «Ведомости» также сообщали накануне) работал в Кузбассе на той же позиции, что и Смирнов: он был первым замгубернатора – председателем правительства. Середюку 48 лет, он человек из Кемерова и всю жизнь проработал в регионе. С 2003 г. работал на разных должностях в администрации Кемерова, потом перешел на пост главы Кемеровского муниципального района. В 2015 г. стал замгубернатора Кузбасса. А с 2016 г. был мэром Кемерова, причем избранным на прямых выборах (его кандидатуру, выдвинутую «Единой Россией», поддержали 75,57% избирателей). Это единственный врио, который проходил через выборы, отмечает Кынев. В 2022 г. занял пост, на котором был до настоящего времени.
Наконец, карьера 48-летнего Миляева тоже всю жизнь была связана с регионом, который он возглавил в качестве врио. С 2000 г. он занимал разные должности в ОАО «Тульский комбинат хлебопродуктов», где дорос до гендиректора. В 2011 г. пришел в правительство Тульской области и занимался АПК на разных должностях (вплоть до министра – вице-премьера) до 2016 г. Затем он работал в администрации Тулы – первым замглавы, а потом три года был мэром города. В 2022 г. вернулся в правительство.
В итоге в Кемеровской, Курской и Тульской областях удалось сохранить преемственность, констатирует Виноградов: были назначены «местные или относительно местные кадры». Вывод о том, станет ли новой тенденцией назначение заместителей губернаторов в будущем на посты глав регионов, можно будет сделать через несколько лет, полагает президент ФоРГО Константин Костин. «Тем не менее это очень серьезная мотивация для региональных элит», – говорит он и добавляет, что опыт использования обучающих модулей «школы губернаторов» (ее закончили все, кроме Миляева), очевидно, признан успешным.