Путин назначил врио губернаторов пяти регионов

На прежних местах остались министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, а также министр РФ по делам гражданской обороны и ЧС Александр Куренков, министр юстиции Константин Чуйченко, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов и министр цифрового развития Максут Шадаев.