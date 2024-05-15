Путин назначил врио губернаторов пяти регионов

Путин назначил врио губернаторов пяти регионовВрио главы Калининградской области назначен замглавы Минпромторга, а Хабаровского края – замгенпрокурора РФ
Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности губернаторов пяти регионов. Тексты указов опубликованы на сайте Кремля.
Временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края назначен Дмитрий Демешин – заместитель генпрокурора и начальник управления Генпрокуратуры России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и Сибирском федеральном округе. Демешин сменил Михаила Дегтярева, который утвержден в должности министра спорта РФ.
Дмитрий Миляев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области. С ноября 2022 г. он занимал пост первого замгубернатора региона. Бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин перешел в администрацию президента – Путин назначил его своим помощником.
Алексей Смирнов назначен врио губернатора Курской области. Ранее Смирнов был первым замом Романа Старовойта, утвержденного на должность министра транспорта России.
Илья Середюк назначен временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области – Кузбасса. Он был председателем правительства Кузбасса. Губернаторское кресло до него занимал Сергей Цивилев, ставший министром энергетики России.
Замглавы Минпромторга Алексей Беспрозванных назначен врио губернатора Калининградской области. Он сменил Антона Алиханова, утвержденного на должность министра промышленности и торговли РФ.
14 и 15 мая «Ведомости» писали о том, что Демешин, Беспрозванных, Середюк и Смирнов рассматриваются на должности врио глав регионов.
14 мая Путин подписал указы о назначении членов правительства России и директоров служб. Первым заместителем председателя правительства РФ стал Денис Мантуров. Заместителями председателя правительства назначены Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Александр Новак, Алексей Оверчук, Дмитрий Патрушев, Виталий Савельев, Юрий Трутнев, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.
На прежних местах остались министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, а также министр РФ по делам гражданской обороны и ЧС Александр Куренков, министр юстиции Константин Чуйченко, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов и министр цифрового развития Максут Шадаев.
Директором службы внешней разведки остался Сергей Нарышкин, а директором ФСБ – Александр Бортников. Также президент назначил Виктора Золотова на должность директора Федеральной службы войск национальный гвардии РФ, Дмитрия Кочнева – на должность директора ФСО и Александра Линца – на должность начальника Главного управления специальных программ президента РФ.