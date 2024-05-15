Владимир Путин назначит новых врио в ближайшую неделю

Сейчас довольно редко при смене губернатора ему разрешают оставить в регионе преемника, а исключения бывают как раз в случае ухода главы региона на повышение, говорит политолог Александр Кынев. Он напоминает, что, когда нынешний мэр Москвы Сергей Собянин в 2005 г. возглавил администрацию президента, его преемником на посту губернатора Тюменской области стал Владимир Якушев (был сначала заместителем Собянина, затем и. о. главы Тюмени), а когда Якушев перешел в правительство, то регион возглавил Александр Моор (занимал аналогичные должности при Якушеве). Схожая ситуация была с Юрием Трутневым – когда он уходил с поста губернатора Пермского края, то главой региона стал на тот момент его соратник Олег Чиркунов.