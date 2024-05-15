Владимир Путин назначит новых врио в ближайшую неделю

Владимир Путин назначит новых врио в ближайшую неделюИсточники «Ведомостей» назвали основных кандидатов на посты глав Курской, Кемеровской, Калининградской и областей и Хабаровского края
О предстоящих в скором времени назначениях пяти врио губернатора «Ведомостям» сказали двое собеседников, близких к администрации президента (АП). Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил журналистам 14 мая, что «уже в самое ближайшее время можно ожидать назначения исполняющих обязанности глав регионов, руководители которых переходят сейчас на работу в федеральное правительство».
Среди «освободившихся» регионов – Кемеровская область. Основными кандидатами на назначение врио главы Кузбасса стал мэр Тюмени Руслан Кухарук и первый замгубернатора – председатель правительства области Илья Середюк. Об этом «Ведомостям» рассказали двое собеседников, близких к администрации президента.
Кухарук – выпускник пятого потока «школы губернаторов», программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС, и является сопредседателем Всероссийской ассоциации местного самоуправления, статус которой планируется закрепить на законодательном уровне, придав полномочий в сфере внесения кандидатур на пост глав муниципальных образований (см. «Ведомости» от 8 мая). Кухарук всю жизнь проработал в Тюменской области, с 2018 г. он является мэром Тюмени.
Середюк работал на разных должностях в администрации областной столицы и правительства Кузбасса. В 2015 г. был назначен замгубернатора региона (курировал тематику АПК, природных ресурсов и экологии). В 2016 г. избран мэром Кемерова. А в 2022 г. стал первым замгубернатора – председателем правительства. В данный момент он учится в «школе губернаторов», утверждает один из собеседников «Ведомостей».
Сейчас довольно редко при смене губернатора ему разрешают оставить в регионе преемника, а исключения бывают как раз в случае ухода главы региона на повышение, говорит политолог Александр Кынев. Он напоминает, что, когда нынешний мэр Москвы Сергей Собянин в 2005 г. возглавил администрацию президента, его преемником на посту губернатора Тюменской области стал Владимир Якушев (был сначала заместителем Собянина, затем и. о. главы Тюмени), а когда Якушев перешел в правительство, то регион возглавил Александр Моор (занимал аналогичные должности при Якушеве). Схожая ситуация была с Юрием Трутневым – когда он уходил с поста губернатора Пермского края, то главой региона стал на тот момент его соратник Олег Чиркунов.
«Кузбасс – регион управляемый. После того как им руководил Аман Тулеев, там жестко отстроенная вертикаль, которая действует до сих пор», – отмечает Кынев. Поэтому вопрос – учтут ли пожелания Сергея Цивилева в назначении главы региона, если они у него будут, или тех, кто будет лоббировать Кухарука, добавляет эксперт. По словам топ-менеджера металлургической компании Кузбасса, в регионе активно обсуждают намерение Цивилева предложить на вакантный пост одного из своих замов.
Основными кандидатами на пост губернатора Калининградской области стали нынешний первый зампредседателя правительства Калининградской области Сергей Елисеев и замминистра промышленности и торговли Алексей Беспрозванных. О Елисееве «Ведомостям» говорят двое собеседников в администрации президента, а о Беспрозванных – собеседник, близкий к Минпромторгу.
Елисеев плотно связан с Калининградом, он имеет опыт работы в новых регионах. Его послужной список включает в себя службу в органах ФСБ, руководящие должности в коммерческих организациях, работу заместителем мэра Вологды. В 2016 г. Елисеев приехал в Калининградскую область, где стал замруководителя аппарата правительства, а затем – главным федеральным инспектором по региону аппарата полпреда президента в СЗФО. В 2021 г. был назначен первым зампредом правительства региона. В июле 2022 г. Елисеев был назначен главой кабинета министров Херсонской области, где проработал до ноября 2022 г. Как раз в это время в регионе проходил референдум по вхождению в состав России. И в конце осени 2022 г. Елисеев вернулся в Калининград на прежнюю должность.
Беспрозванных родом из Лениногорска (Казахстан), выпускник Алтайского государственного технического университета. С 2003 г. работал в Барнауле в компании МТС на разных должностях, а затем в Воронежской области – директором филиала компании. В 2012 г. стал зампредом правительства Воронежской области. А в 2016 г. перешел в Минпромторг, где год проработал директором департамента региональной промышленной политики и проектного управления, а затем был назначен замминистра. Беспрозванных – выпускник «школы губернаторов», и один из собеседников утверждает, что у него хорошие отношения с начальником управления президента по внутренней политике Андреем Яриным.
В свою очередь, на пост главы Хабаровского края рассматриваются заместитель генпрокурора, глава управления Генпрокуратуры России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и Сибирском федеральном округе Дмитрий Демешин и первый зампред правительства региона Александр Никитин, писали «Ведомости» 14 мая со ссылкой на источники. Оба – выпускники «школы губернаторов». Среди других кандидатов – глава Росреестра Олег Скуфинский и бывший заммэра Хабаровска, а ныне заместитель полпреда президента в ДФО Денис Андреев.
Также «Ведомости» писали, что основным кандидатом на пост главы Курской области стал первый заместитель губернатора – председателя правительства Курской области Алексей Смирнов.