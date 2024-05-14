Путин провел совещание с Мишустиным и новым составом правительства

Кроме того, Путин попросил членов правительства учесть предложения депутатов Госдумы, которые прозвучали в ходе обсуждений, а также в короткие сроки полностью сформировать команду в министерствах и ведомствах. Он напомнил, что работу нужно выстраивать на шестилетку, а в ближайшее время необходимо определить финансовое обеспечение планов по поддержке семей.