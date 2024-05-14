Путин провел совещание с Мишустиным и новым составом правительства

Путин провел совещание с Мишустиным и новым составом правительстваОн поручил в короткие сроки сформировать команду в министерствах и ведомствах
Президент России Владимир Путин в Кремле провел совещание с премьер-министром Михаилом Мишустиным и новым составом правительства.
Глава государства рассчитывает, что новые министры из числа бывших губернаторов применят свои навыки с максимальным эффектом. Он также заявил, что перед кабмином стоит много задач, поэтому необходимо действовать в едином строю.
Кроме того, Путин попросил членов правительства учесть предложения депутатов Госдумы, которые прозвучали в ходе обсуждений, а также в короткие сроки полностью сформировать команду в министерствах и ведомствах. Он напомнил, что работу нужно выстраивать на шестилетку, а в ближайшее время необходимо определить финансовое обеспечение планов по поддержке семей.
Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что основная задача – выполнение нового указа по национальным целям развития России. Он отметил, что правительство России – это команда президента, которая готова приступить к выполнению задач.
14 мая Путин подписал указы о назначении членов правительства РФ. Первым заместителем председателя правительства РФ глава государства назначил Дениса Мантурова. Также заместителями председателя правительства назначены Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Александр Новак, Алексей Оверчук, Дмитрий Патрушев, Виталий Савельев, Юрий Трутнев, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко, чьи кандидатуры ранее утвердили депутаты Госдумы.