Памфилова подвела итоги выборов в Госдуму

По итогам голосования 349 мандатов достались «Единой России», 37 – КПРФ, 23 – ЛДПР, 19 – партии «Новые люди», 17 – «Справедливой России», один – партии «Родина» и четыре – самовыдвиженцам. Памфилова рассказала, что депутатами стали 46 участников и ветеранов спецоперации. Это более 10% от общего числа депутатских мандатов и почти четверть от числа зарегистрированных на выборах кандидатов – участников спецоперации. Большая часть избранных – 41 человек – представляли «Единую Россию», еще три мандата достались кандидатам от ЛДПР, один – от «Справедливой России». Еще один парламентарий – самовыдвиженец.