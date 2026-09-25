Памфилова подвела итоги выборов в Госдуму

Памфилова подвела итоги выборов в ГосдумуПредседатель ЦИК назвала избирательную кампанию самой сложной в своей карьере
- Распределение мандатов
- Три дня голосования – фактор безопасности
- 30 часов кибератак на ДЭГ
- Рекорд по явке за три парламентские кампании
Центральная избирательная комиссия подвела итоги выборов в Госдуму девятого созыва. С докладом о прошедшей избирательной кампании на заседании комиссии выступила председатель ЦИК Элла Памфилова. Главные тезисы ее выступления – в материале «Ведомостей».
Распределение мандатов: рекордное число – у ЕР
По итогам голосования 349 мандатов достались «Единой России», 37 – КПРФ, 23 – ЛДПР, 19 – партии «Новые люди», 17 – «Справедливой России», один – партии «Родина» и четыре – самовыдвиженцам. Памфилова рассказала, что депутатами стали 46 участников и ветеранов спецоперации. Это более 10% от общего числа депутатских мандатов и почти четверть от числа зарегистрированных на выборах кандидатов – участников спецоперации. Большая часть избранных – 41 человек – представляли «Единую Россию», еще три мандата достались кандидатам от ЛДПР, один – от «Справедливой России». Еще один парламентарий – самовыдвиженец.
Трехдневный формат позволил рассредоточить людей в сложной оперативной обстановке
Памфилова заявила, что избирательная кампания в 2026 г. очень отличалась от предыдущих, включая ту, что проходила в 2021 г. в мирных условиях. Выборы проходили в условиях эскалации беспрецедентных разноплановых угроз. В выборах депутатов Госдумы впервые участвовали новые регионы, ДЭГ приняло иной масштаб. Также была применена новая схема одномандатных округов с учетом изменившейся за 10 лет численности избирателей и количества регионов.
По словам председателя ЦИК, выборы проходили в условиях сложной оперативной обстановки, санкций и внешнего давления. Это позволяет утверждать, что ЕДГ-2026 стал одной из самых организационно сложных избирательных кампаний, отметила она. Она подчеркнула, что трехдневный формат стал одним из важнейших факторов обеспечения безопасности, поскольку позволил рассредоточить избирателей и избежать скопления людей.
Во время избирательной кампании погибли шесть членов участковых избирательных комиссий. ЦИК почтил память Ольги Демьяненко из Херсонской области, Елены Астаниной из Запорожской области, Елены Каптыковой, Елены Фоменко и Сергея Смородинова из Белгородской области, а также Натальи Синицыной из ЛНР. Все они были включены в состав участковых избирательных комиссий.
Кибератаки: 28 млн угроз сайту ЦИК
С начала избирательной кампании по 22 сентября зафиксировано примерно 28 млн потенциально опасных воздействий на сайт ЦИК. Свыше 14,7 млн таких воздействий пришлись на период с 18 по 22 сентября. В течение всей кампании ЦИК также зафиксировала 36 целевых DDoS-атак на ресурсы дистанционного электронного голосования общей продолжительностью 28 ч 47 мин. С 18 по 22 сентября было 13 таких атак, которые продолжались в общей сложности 468 мин.
Явка превысила результаты двух предыдущих парламентских выборов
Несмотря на угрозы и ограничения, явка на выборах депутатов Госдумы 2026 г. стала рекордной за три парламентские кампании – 59,8% (67 448 094 избирателя). В 2021 г. явка была на уровне 51,72% (56 484 685 избирателей), в 2016 г. – 47,88% (52 700 992 избирателя).
Выборы депутатов Госдумы IX созыва состоялись в России с 18 по 20 сентября. В единый день голосования также по всей стране замещалось более 20 000 депутатских мандатов и выборных должностей. Кроме федеральной кампании проходили выборы глав 11 регионов. Также прошли выборы депутатов законодательных собраний в 39 субъектах РФ и выборы в городские думы 10 региональных столиц. На заседании 25 сентября ЦИК утвердила результаты выборов в Госдуму. Члены ЦИК подписали соответствующие протоколы.