Памфилова: в Госдуму избрали 46 участников и ветеранов спецоперации

13 августа ЦИК сообщал о регистрации 186 участников спецоперации в качестве кандидатов на выборах в Госдуму. Их выдвинули девять партий, еще 13 человек участвовали в кампании как самовыдвиженцы. Из зарегистрированных кандидатов 110 шли по партийным спискам, 76 – по одномандатным округам.