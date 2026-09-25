Памфилова: в Госдуму избрали 46 участников и ветеранов спецоперации
По итогам выборов в Госдуму IX созыва депутатами стали 46 участников и ветеранов спецоперации, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Это более 10% от общего числа депутатских мандатов и почти четверть от числа зарегистрированных на выборах кандидатов – участников спецоперации.
Большинство избранных – 41 человек – представляли «Единую Россию». Еще три мандата получили кандидаты от ЛДПР, один – от «Справедливой России», один депутат участвовал в выборах как самовыдвиженец.
«Они будут задавать определенное настроение», – сказала Памфилова, говоря о работе участников спецоперации в новом созыве.
13 августа ЦИК сообщал о регистрации 186 участников спецоперации в качестве кандидатов на выборах в Госдуму. Их выдвинули девять партий, еще 13 человек участвовали в кампании как самовыдвиженцы. Из зарегистрированных кандидатов 110 шли по партийным спискам, 76 – по одномандатным округам.
6 июля «Единая Россия» выдвинула на выборы в ГД 76 участников спецоперации. 24 сентября председатель партии Дмитрий Медведев заявил, что почти 1500 ветеранов спецоперации за три года стали депутатами от «Единой России» на разных уровнях. Он также называл вовлечение ветеранов в политическую работу одним из направлений кадровой политики партии.