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Главная / Политика /

Памфилова: в Госдуму избрали 46 участников и ветеранов спецоперации

Анна Виноградова
Юлия Малева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

По итогам выборов в Госдуму IX созыва депутатами стали 46 участников и ветеранов спецоперации, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Это более 10% от общего числа депутатских мандатов и почти четверть от числа зарегистрированных на выборах кандидатов – участников спецоперации.

Большинство избранных – 41 человек – представляли «Единую Россию». Еще три мандата получили кандидаты от ЛДПР, один – от «Справедливой России», один депутат участвовал в выборах как самовыдвиженец.

«Они будут задавать определенное настроение», – сказала Памфилова, говоря о работе участников спецоперации в новом созыве.

13 августа ЦИК сообщал о регистрации 186 участников спецоперации в качестве кандидатов на выборах в Госдуму. Их выдвинули девять партий, еще 13 человек участвовали в кампании как самовыдвиженцы. Из зарегистрированных кандидатов 110 шли по партийным спискам, 76 – по одномандатным округам.

6 июля «Единая Россия» выдвинула на выборы в ГД 76 участников спецоперации. 24 сентября председатель партии Дмитрий Медведев заявил, что почти 1500 ветеранов спецоперации за три года стали депутатами от «Единой России» на разных уровнях. Он также называл вовлечение ветеранов в политическую работу одним из направлений кадровой политики партии.

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