Медведев назвал «Единую Россию» эффективным кадровым лифтом
«Единая Россия» стала кадровым лифтом для новых политических лидеров, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. По его словам, партия выполнила поручение президента Владимира Путина по вовлечению ветеранов спецоперации в политическую жизнь и эта работа дала результат.
«Единая Россия является эффективным кадровым лифтом», – подчеркнул Медведев. Он отметил, что партия предоставляет возможности людям, которые готовы участвовать в управлении страной и работать на ее развитие. Отдельное внимание, по его словам, уделяется участникам спецоперации.
10 сентября Медведев в интервью «Ведомостям» заявил, что думская фракция партии заметно обновится после выборов. На тот момент среди кандидатов от «Единой России» насчитывалось 80 ветеранов спецоперации. 5 сентября президент Владимир Путин встретился с федеральной пятеркой списка партии, в которую входил Герой России Владислав Головин.