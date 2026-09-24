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Медведев назвал «Единую Россию» эффективным кадровым лифтом

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

«Единая Россия» стала кадровым лифтом для новых политических лидеров, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. По его словам, партия выполнила поручение президента Владимира Путина по вовлечению ветеранов спецоперации в политическую жизнь и эта работа дала результат.

«Единая Россия является эффективным кадровым лифтом», – подчеркнул Медведев. Он отметил, что партия предоставляет возможности людям, которые готовы участвовать в управлении страной и работать на ее развитие. Отдельное внимание, по его словам, уделяется участникам спецоперации.

20 апреля Медведев заявил, что почти 1500 ветеранов спецоперации за три года стали депутатами от «Единой России». Он призвал активнее привлекать их к работе на муниципальном уровне. 6 июля партия выдвинула 76 участников спецоперации кандидатами на выборах в Госдуму.

10 сентября Медведев в интервью «Ведомостям» заявил, что думская фракция партии заметно обновится после выборов. На тот момент среди кандидатов от «Единой России» насчитывалось 80 ветеранов спецоперации. 5 сентября президент Владимир Путин встретился с федеральной пятеркой списка партии, в которую входил Герой России Владислав Головин.

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