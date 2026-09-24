Медведев назвал «Единую Россию» эффективным кадровым лифтом

20 апреля Медведев заявил, что почти 1500 ветеранов спецоперации за три года стали депутатами от «Единой России». Он призвал активнее привлекать их к работе на муниципальном уровне. 6 июля партия выдвинула 76 участников спецоперации кандидатами на выборах в Госдуму.