Медведев: фракция «Единой России» заметно обновится после выборов
Думская фракция «Единой России» в Госдуме заметно обновится после выборов, заявил председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью «Ведомостям».
«Уже сейчас можно сказать, что думская фракция "Единой России" заметно обновится, – среди кандидатов в депутаты много новых лиц. Например, только ветеранов спецоперации 80 человек», – сказал он.
При этом Медведев назвал некорректным рассуждать о будущей конфигурации Госдумы до того, как граждане сделают свой выбор. По его словам, это касается и распределения руководящих должностей в думских комитетах между представителями различных партий.
Медведев отметил, что в последние годы процесс обновления «Единой России» ускорился. В ходе избирательных кампаний в местные и региональные органы власти почти каждый год меняется до 50% депутатов партии.
По его словам, концептуальные основы и стратегические цели «Единой России» при этом не изменились. В программе партии в этом году выделены семь основных вызовов, в том числе демография, кадровые вопросы, развитие экономики и социальной сферы, а также безопасность.
13 августа председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что в Госдуму на выборах девятого созыва выдвинуто 186 участников спецоперации. Как уточнили в ЦИК, их выдвинули девять политических партий. Также там добавили, что 13 кандидатов идут в порядке самовыдвижения, 110 – по федеральным спискам, 76 – по одномандатным избирательным округам.
По федеральным спискам «Единая Россия» выдвинула 52 участника спецоперации, в одномандатных округах – 28.