Медведев: почти 1500 ветеранов спецоперации стали депутатами ЕР за три года
В течение трех лет депутатами «Единой России» избрали почти 1500 ветеранов спецоперации, они готовы включаться в работу на муниципальном уровне. Об этом заявил председатель партии, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина – Сила России».
«Они пользуются безусловным авторитетом и доверием в своих городах и селах. Их нужно активно привлекать в работу местного самоуправления. Для кого-то это, кстати, может быть длинной карьерой, а кто-то останется в родных местах», – сказал он.
По словам председателя «Единой России», партия будут поддерживать депутатов – бойцов спецоперации. Медведев также напомнил, что для ветеранов сейчас существуют различные федеральные, региональные программы и образовательные проекты от партии.
Медведев на форуме подчеркнул, что в России необходимо создать правовую основу для защиты муниципальных служащих. Он отметил, что местный уровень власти всегда ближе всего к людям. К муниципальным служащим идут со всеми проблемами, иногда даже не связанными с их деятельностью, сказал глава партии.