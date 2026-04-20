Медведев призвал создать правовую основу для защиты муниципальных служащих
Председатель «Единой России», зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает нужным создать правовую основу для защиты муниципальных служащих. Об этом он заявил в ходе Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – Сила России».
Медвев отметил, что местный уровень власти всегда ближе всего к людям. К муниципальным служащим идут со всеми проблемами, иногда даже не связанными с их деятельностью, сказал глава партии. Кроме того, такие служащие работают под пристальным вниманием и жителей, и региональных властей.
«Понимаю, что подчас бывает весьма нелегко. Полагаю, что государству нужно сделать необходимые шаги, создать нормативную основу для защиты муниципальных служащих, которые занимаются своей деятельностью», – сказал Медведев.
Он также выразил мнение, что ветераны спецоперации являются «мощным кадровым ресурсом», который надо активно привлекать к работе местного самоуправления. «Многие из них готовы включаться в работу на муниципальных уровнях. За последние три года почти полторы тысячи таких фронтовиков были избраны депутатами от "Единой России". Они пользуются безусловным авторитетом, доверием в своих городах и селах», – добавил Медведев.
17 апреля председатель «ЕР» сообщил, что партия провела 43 региональных и три окружных форума, где подводились итоги действующей программы и формировались предложения для новой. Дополнительно сбор инициатив идет через партийную инфраструктуру и специальный сайт – всего уже поступило около 130 000 предложений.