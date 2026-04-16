«Единая Россия» получила 130 000 инициатив к новой народной программе
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев провел заседание экспертного совета по подготовке предложений в новую народную программу партии. Об этом сообщается на сайте ЕР.
По словам Медведева, партия провела 43 региональных и три окружных форума, где подводились итоги действующей программы и формировались предложения для новой. Дополнительно сбор инициатив идет через партийную инфраструктуру и специальный сайт – всего уже поступило около 130 000 предложений.
Поступившие инициативы распределены по пяти ключевым направлениям. Наибольшее число предложений связано с повседневной жизнью – здравоохранением, образованием, ЖКХ, экологией и доступной средой. Значительный блок касается экономики, производительности труда и кадров, включая цифровизацию и развитие промышленности.
Отдельное направление охватывает культурно-ценностную повестку – вопросы патриотического воспитания и молодежной политики. Существенный массив предложений связан с демографией – поддержкой семей и качеством жизни. Также выделен блок безопасности и технологического развития, связанный с укреплением оборонного потенциала.
Медведев отдельно отметил, что тема поддержки участников спецоперации на Украине интегрирована во все разделы программы.
По словам главы партии, народная программа рассчитана на 10–20 лет вперед.
Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сообщил, что в новой народной программе появится инновационный технологический раздел с горизонтом планирования до 2050 г. Ключевыми направлениями станут космос, искусственный интеллект, робототехника, энергетика и биотехнологии.
Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев отметил, что программа формируется в формате всенародного обсуждения. По его словам, это позволяет рассчитывать на создание документа, отражающего реальные запросы общества. Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров добавил, что все инициативы проходят профессиональную экспертизу и оцениваются с точки зрения реализуемости и социальной значимости.