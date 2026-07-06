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Главная / Политика /

На выборы в Госдуму от ЕР выдвинули 76 участников спецоперации

Ведомости

76 участников спецоперации выдвинули свои кандидатуры для участия в выборах депутатов Государственной думы девятого созыва от партии «Единая Россия». Об этом журналистам сообщил Герой России, начальник главного штаба «Юнармии» и представитель федеральной пятерки списка партии на выборах Владислав Головин.

По его словам, такое количество кандидатов составляет почти 20% состава всей Госдумы. «Для нас, безусловно, это большая поддержка найти то место, где мы еще можем проявить себя во благо своего Отечества, поддержать все инициативы наших боевых товарищей», – заявил Головин.

Головин также отметил, что «Единая Россия» одной из первых оказывает помощь ветеранам СВО. Он добавил, что взаимодействие с опытными политиками и обмен накопленным опытом будут способствовать достижению поставленных перед Россией целей.

6 июня «Ведомости» сообщали, что Центризбирком РФ принял у партии «Единая Россия» документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы IX созыва. Таким образом, правящая партия завершила процедуру выдвижения кандидатов на выборы в нижнюю палату. В процедуре сдачи документов приняли участие представители федеральной пятерки списка ЕР на выборах в Госдуму Головин, Евгений Поддубный, а также депутат Госдумы Александр Сидякин.

28 июня съезд партии «Единая России» выдвинул список партии на выборы в Госдуму, который возглавила пятерка кандидатов: министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, журналист Евгений Поддубный, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова и руководитель «Юнармии» Владислав Головин.

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