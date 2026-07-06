На выборы в Госдуму от ЕР выдвинули 76 участников спецоперации

По его словам, такое количество кандидатов составляет почти 20% состава всей Госдумы. «Для нас, безусловно, это большая поддержка найти то место, где мы еще можем проявить себя во благо своего Отечества, поддержать все инициативы наших боевых товарищей», – заявил Головин.