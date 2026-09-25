ЦИК: явка стала рекордной за три парламентские кампании

В ходе заседания глава ЦИК также отметила, что избирательная кампания в 2026 г. очень отличалась от предыдущих, в том числе от той, что проходила в 2021 г. в мирных условиях. По ее словам, кампания состоялась в условиях эскалации беспрецедентных разноплановых угроз. В выборах депутатов Госдумы впервые участвовали новые регионы, ДЭГ приняло иной масштаб. Также была применена новая схема одномандатных округов с учетом изменившейся за 10 лет численности избирателей и количества регионов.