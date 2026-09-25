ЦИК: явка стала рекордной за три парламентские кампании
Явка на выборах депутатов Госдумы 2026 г. показала рекордный показатель за три парламентские кампании. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова на заседании комиссии, посвященном утверждению итогов выборов.
По данным ЦИК, на прошедших выборах явка составила 59,8% (67 448 094 избирателя). В 2021 г. явка была на уровне 51,72% (56 484 685 избирателей), в 2016 г. – 47,88% (52 700 992 избирателя).
«Несмотря на налеты беспилотников, угрозы террористических атак и ряд выведенных ограничений, наши замечательные люди отложили все это и проявили высочайший уровень гражданской ответственности», – подчеркнула Памфилова.
В ходе заседания глава ЦИК также отметила, что избирательная кампания в 2026 г. очень отличалась от предыдущих, в том числе от той, что проходила в 2021 г. в мирных условиях. По ее словам, кампания состоялась в условиях эскалации беспрецедентных разноплановых угроз. В выборах депутатов Госдумы впервые участвовали новые регионы, ДЭГ приняло иной масштаб. Также была применена новая схема одномандатных округов с учетом изменившейся за 10 лет численности избирателей и количества регионов.
Выборы депутатов Госдумы IX созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. В единый день голосования также по всей стране замещалось более 20 000 депутатских мандатов и выборных должностей. Кроме федеральной кампании проходили выборы глав 11 регионов. Также прошли выборы депутатов законодательных собраний в 39 субъектах РФ и выборы в городские думы 10 региональных столиц.