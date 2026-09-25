ЦИК зафиксировала около 28 млн интернет-атак с начала выборной кампании

15 сентября Памфилова говорила о резком росте числа атак на инфраструктуру избирательной системы, отмечая их интенсивность и скорость. 20 сентября она сообщила более чем о 1000 DDoS-атаках на избирательную инфраструктуру, включая 124 атаки на систему дистанционного электронного голосования. При этом успешных кибератак зафиксировано не было. 23 сентября член ЦИК Антон Лопатин заявил, что с 18 по 21 сентября комиссия зафиксировала более 4000 волн DDoS-атак.