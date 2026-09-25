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ЦИК зафиксировала около 28 млн интернет-атак с начала выборной кампании

Анна Виноградова
Юлия Малева
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Около 28 млн потенциально опасных воздействий на сайт Центральной избирательной комиссии было зафиксировано с начала избирательной кампании по 22 сентября. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Более 14,7 млн таких воздействий пришлись на период с 18 по 22 сентября.

За всю кампанию ЦИК также зафиксировала 36 целевых DDoS-атак на ресурсы дистанционного электронного голосования общей продолжительностью 28 ч 47 мин. С 18 по 22 сентября произошло 13 таких атак, которые продолжались в общей сложности 468 мин. «На президентской кампании мы поражались атакам и думали, что это предел. Но нет», – заявила Памфилова.

Для сравнения: во время президентской кампании 2024 г. ЦИК зарегистрировала свыше 12 млн потенциально опасных воздействий на свой сайт. В дни голосования тогда их число превысило 1 млн, а четыре целевые DDoS-атаки продолжались в общей сложности 41 мин.

15 сентября Памфилова говорила о резком росте числа атак на инфраструктуру избирательной системы, отмечая их интенсивность и скорость. 20 сентября она сообщила более чем о 1000 DDoS-атаках на избирательную инфраструктуру, включая 124 атаки на систему дистанционного электронного голосования. При этом успешных кибератак зафиксировано не было. 23 сентября член ЦИК Антон Лопатин заявил, что с 18 по 21 сентября комиссия зафиксировала более 4000 волн DDoS-атак.

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