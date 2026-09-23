«Реальное месилово»: как ЦИК пережил атаки на избирательную систему

«Реальное месилово»: как ЦИК пережил атаки на избирательную системуУдары наносились не только по электронной экосистеме, но и по реальным объектам
Выборы в Госдуму в 2026 г. оказались на порядок труднее, чем кампания по выборам президента в 2024 г., заявил член Центризбиркома (ЦИК) Павел Андреев в ходе сессии на международном форуме «Диалог о фейках». «[Те выборы] тоже проходили уже в условиях спецоперации, но там была одна кампания и кандидатов меньше. Возможно, [противники] думали, что смогут справиться с нашей инфраструктурой тогда теми ресурсами, которые у них были, но у них это не получилось. И поэтому к этой кампании они подошли с еще большим ожесточением, с еще большей консолидацией ресурсов», – сказал он.
Впрочем, не возникло рисков, о которых бы Центризбирком не подумал, и именно это позволило провести выборы, указал Андреев. Атаки на систему начались с угроз членам избирательных комиссий, сообщил он. По словам Андреева, рассылки с угрозами получали не только сотрудники избиркомов, но и их дети. Параллельно за день до начала выборов распространялись фейковые сообщения среди глав субъектов, членов комиссий и руководителей загранучреждений о необходимости остановить подготовку к голосованию, рассказал выступающий. Внутренние каналы коммуникации ЦИК, по словам Андреева, позволили оперативно опровергать такие вбросы.
«А дальше началось реальное месилово», – сказал член ЦИК об атаках на избирательную инфраструктуру. С 18 по 21 сентября комиссия зафиксировала более 4000 волн DDoS-атак – это, утверждает Андреев, на порядок больше, чем во время президентских выборов 2024 г. «Были некоторые перебои, приостановка электронного голосования в Москве на полчаса-час, но мы справились. Ни один голос не был потерян», – подчеркнул он.
Помимо атак по интернет-платформам были и физические удары по помещениям территориальных и участковых избиркомов. Больше всего это ощущалось в приграничных регионах с линией боевого соприкосновения, указал Андреев. Совокупно на территории 10 субъектов РФ было разрушено 74 здания: больше всего пострадали комиссии в Запорожской области – 17 зданий были повреждены, в ЛНР – 14, в Белгородской области – 13, в Херсонской области – 10, в ДНР – шесть, в Краснодарском крае – два и по одному в Крыму, Самарской и Тюменской областях.
«Мы повысили меры безопасности, мы укрепили нашу оборону, но мы не закрылись», – заявил Андреев, отметив, что наблюдатели и СМИ активно работали на избирательных участках. «Мы в 2024 г. думали, что поставили рекорд, который невозможно будет перебить, – [приехали в качестве наблюдателей] 115 человек из 129 стран, но мы в этом году его перебили – 1126 человек из 133 государств» – отметил он.
И это оценили избиратели, чем и обусловлена такая рекордная явка: по итогам обработки 99,89% бюллетеней она оставила 59,68%, сказал Андреев. «Результат очевиден: наши избиратели поверили в то, что мы способны обеспечить безопасность на участках, безопасность ДЭГ», – подчеркнул он.
Сложности перепали и на долю партий. «Единая Россия» (ЕР) столкнулась с тремя типами атак, рассказал сенатор Сергей Перминов (ЕР). Сначала против партийной цифровой инфраструктуры, как и против системы ЦИК, была проведена распределенная нейросетевая DDoS-атака. «Наши оппоненты пытались имитировать огромное количество моделей поведения как бы реальных людей», – заявил он в ходе выступления.
Затем последовала когнитивная атака с использованием дипфейков. В отличие от привычных фейков эти материалы были таргетированными – их содержание адаптировали под конкретные группы аудитории, чтобы вызвать определенную реакцию и изменить поведение пользователей, указал сенатор. В последние дни голосования была предпринята попытка диверсии на Дальнем Востоке: оппоненты, по словам Перминова, пытались повредить оптоволоконный кабель, чтобы заблокировать там передачу данных. Но партия заранее подготовила защиту своей цифровой инфраструктуры и смогла отразить эти атаки.
Одна из сложностей кампании заключалась в том, что выборы длились три дня – такой формат хотя и удобен для избирателей, но усложняет процесс наблюдения, заявил вице-спикер Госдумы от «Новых людей» (НЛ) Владислав Даванков. «Мы, как партия, постоянно говорим о том, что три дня – это много. <...> В следующем созыве продолжим говорить о том, что уже ковид прошел, можно уже вернуть один день голосования», – сказал он.
НЛ отобрали из 90 000 потенциальных наблюдателей 28 000 наиболее мотивированных, готовых работать все три дня. Благодаря их работе удалось выявить несколько нарушений, включая вскрытие сейф-пакетов в Якутии, что, впрочем, не повлияло на итог выборов, сказал Даванков. Полученный партией результат он назвал хорошим: за НЛ проголосовали около 5 млн человек против 3 млн в 2021 г. «Куда деваться? Конечно, мы признаем результат выборов», – ответил модератору Даванков.
По словам Андреева, международные наблюдатели, напротив, «в один голос» отмечали многодневное голосование как «замечательную практику», которую они увезут с собой. Даванков в ответ заявил, что для партии важнее мнение российских избирателей.