«Реальное месилово»: как ЦИК пережил атаки на избирательную систему

Выборы в Госдуму в 2026 г. оказались на порядок труднее, чем кампания по выборам президента в 2024 г., заявил член Центризбиркома (ЦИК) Павел Андреев в ходе сессии на международном форуме «Диалог о фейках». «[Те выборы] тоже проходили уже в условиях спецоперации, но там была одна кампания и кандидатов меньше. Возможно, [противники] думали, что смогут справиться с нашей инфраструктурой тогда теми ресурсами, которые у них были, но у них это не получилось. И поэтому к этой кампании они подошли с еще большим ожесточением, с еще большей консолидацией ресурсов», – сказал он.