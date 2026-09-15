В ЦИК нашли «слабое звено» избирательной системы

Избирательная система РФ занимает лидирующие позиции в мире по своей технологичности, но цифровые технологии – это не только удобство, но и новые риски, заявил на заседании замминистра цифрового развития РФ Олег Качанов. «Знаете, это как пока автомобили не появились, не было [комфорта в передвижении], но и рисков, что человек попадет в аварию, не было. Так и в цифровой среде», – пояснил он.