В ЦИК нашли «слабое звено» избирательной системы

В ЦИК нашли «слабое звено» избирательной системыВ комиссии обсудили дипфейки, DDoS-атаки и обстрелы избирательных участков
Центризбирком (ЦИК) провел анализ уязвимостей избирательной системы, включая работу портала ГАС «Выборы», системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и видеонаблюдения, заявила глава ЦИК Элла Памфилова на последнем заседании комиссии перед единым днем голосования. В результате, по ее словам, выяснилось, что ГАС «Выборы» максимально защищена, а сервис видеонаблюдения и бесперебойная подача трансляции – это «слабое звено».
С приближением дня голосования количество разного рода атак на избирательную систему и инфраструктуру постоянно возрастает, отмечают в ЦИК. «Мы с этим сталкиваемся уже не первый год, но то, что происходит сейчас, трудно даже с чем-то сравнить по накалу, по насыщенности, по скорости разного рода атак», – призналась Памфилова. Например, поступают угрозы членам избирательных комиссий, подвергаются давлению информационные системы, были зафиксированы даже случаи обстрела помещений избирательных комиссий, указала она.
Именно поэтому ЦИК делает особый акцент на обеспечении безопасности: открываются резервные помещения, подготавливаются дополнительные источники питания и др., сообщила Памфилова. В случае если в момент голосования в ДЭГе у избирателя возникнут трудности с интернетом, он может дойти до участка и проголосовать традиционно бумажным бюллетенем.
«Мы не только выборы не отменяем, но мы еще все вместе взяли на себя невероятную ответственность по применению даже в этих экстремальных условиях всех наших базовых стандартов на предстоящих выборах, включая и ДЭГ, и видеонаблюдение. А могли бы спокойно если не выборы отменить, то просто наблюдение вообще отменить. Никто бы нас не осудил», – подчеркнула Памфилова.
Избирательная система РФ занимает лидирующие позиции в мире по своей технологичности, но цифровые технологии – это не только удобство, но и новые риски, заявил на заседании замминистра цифрового развития РФ Олег Качанов. «Знаете, это как пока автомобили не появились, не было [комфорта в передвижении], но и рисков, что человек попадет в аварию, не было. Так и в цифровой среде», – пояснил он.
Минцифры совместно с «Ростелекомом» выработали ряд необходимых мер для нейтрализации различных типов угроз, но каждый год появляются новые вызовы, отметил Качанов. Например, в 2025–2026 гг. наблюдается революционное развитие нейросетей, что приводит к появлению «радикально нового качества угроз». Одна из них – генерация дипфейков. «Фактически нейросеть на основании текстового описания делает материал. Человек диктует, что он хочет увидеть: «Нейросеть, вот тебе фотография такого-то участка <...> нарисуй мне картинки [или видео], как председатель комиссии делает какие-то незаконные действия», – рассказал Качанов. С таким видом фейков «так или иначе придется столкнуться и понять, как с этим будем бороться», подчеркнул он.
Избирательная аптечка
Еще одна угроза – рост скорости атак, которые нацелены на глубинное проникновение в систему для ее уничтожения или создания багов внутри нее. Год назад подобные действия у группы хакеров занимали месяцы, а сейчас достаточно нескольких дней, посетовал замминистра. Ожидают в министерстве и атак на систему видеонаблюдения, которые могут привести к временным сбоям в работе. Также злоумышленники могут заниматься незаконным сбором видеопотока и распространять информацию о скоплении избирателей на участках, что в ряде регионов является «особо чувствительным» вопросом.
Учитывая все возможные угрозы, Минцифры совместно с регионами отработали дополнительные точки доступа связи, рабочие помещения в МФЦ и помещениях избиркомов. Также если будут атаки в sms, то код подтверждения при голосовании можно будет получить через Max, который станет резервным каналом связи, указал Качанов.
Памфилова обеспокоилась, что видеонаблюдение из-за «злопыхателей» может быть прервано, и поручила региональным избиркомам увеличить на 20% количество автоматизированных рабочих мест с доступом к порталу видеотрансляции. Всего будет организовано 3156 точек доступа с видеотрансляцией по стране: 89 в избирательных комиссиях субъектов, 2814 в территориальных избирательных комиссиях и 253 в центрах общественного наблюдения, включая филиалы в 66 регионах. Характер угроз может быть «самым непредсказуемым», заключила глава ЦИК.