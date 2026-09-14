Большинство россиян не читали предвыборные программы партий

Большинство россиян не читали предвыборные программы партийЛишь треть опрошенных сказали, что ознакомились с ними
Две трети россиян не читали предвыборные программы партий, лишь 30% с ними ознакомились. Это следует из данных ВЦИОМ, которые социологи представили на круглом столе «ЕДГ-2026: финишная прямая», который проводит Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ). На вопрос о том, читали или нет предвыборные программы партий и если читали, то чьи, 30% сказали, что читали, а 66% – не читали. Программу «Единой России», по словам респондентов, прочли 15%, КПРФ – 13%, «Новых людей» – 11%, ЛДПР – 7%, «Справедливой России» – 6%.
ВЦИОМ также спросил россиян про агитационные материалы партий на выборах в Госдуму. На вопрос «видели или не видели за последние месяцы агитационные материалы политических партий и каких именно партий?» 60% россиян ответили, что видели, 33% – не видели. Из них 46% видели агитационные материалы «Единой России», 24% – КПРФ, 21% – «Новых людей», 20% – ЛДПР, 16% – «Справедливой России». При этом ВЦИОМ проводил открытый опрос, не предлагая названия партий, сказал руководитель департамента политических исследований АЦ ВЦИОМ Михаил Мамонов. На вопрос, материалы каких партий понравились (от числа тех, кто видел агитацию), 10% ответили, что «Единой России», 7% – что КПРФ, 6% – «Новых людей», 4% – ЛДПР, 3% – «Справедливой России». А 9% сказали, что ничьи агитационные материалы им не понравились.
Информационные материалы ЦИК о выборах при этом видели 59% опрошенных.
Показатель информированности о программах партий ниже, чем по агитационным материалам, говорит Мамонов. По его мнению, когда респонденты отвечают на вопрос о программах партиях, они, как правило, имеют в виду не только сами программы, но и обсуждения, высказывания о документе: «То есть 30% россиян заявили о том, что они в той или иной степени ознакомились с программными документами партий. Среди электорально активных этот показатель выше – 35%».
Фактор влияния предвыборных программ партий как целостного документа на электоральное поведение массового избирателя достаточно ограничен, считает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Избиратели в повседневной жизни не сталкиваются с программами, люди скорее оценивают заявления кандидатов и их действия. Программы партий изучают избиратели с высоким уровнем политической активности». Костин полагает, что те, кто ответил, что читали программы (таких 30%), дали социально одобряемый ответ, а на самом деле таких людей существенно меньше. «В целом измерить количественным опросом такой показатель сложно. Ведь люди могут иметь в виду, что читали не столько программу, сколько заявления о ее наличии или принятии, о действиях, маркированных программными целями, от представителей тех или иных партий и т. д.», – поясняет он.
Как проходил опрос
Во всем мире избиратели голосуют за идеи, а не за идеологии, за смыслы, а не за программы, говорит руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков: «Документы важны партиям, а не гражданам. Программы, безусловно, необходимы, и партиям нужно ими заниматься, но их значение будет сокращаться».
Также ВЦИОМ спросил россиян о том, что «независимо от ваших личных предпочтений», у какой из партий больше всего шансов на победу. В итоге 76% россиян считают, что самые высокие шансы на победу у «Единой России», 4% сказали это про КПРФ, по 2% – про ЛДПР и «Новых людей», 1% – про «Справедливую Россию».