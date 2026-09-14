Большинство россиян не читали предвыборные программы партий

Фактор влияния предвыборных программ партий как целостного документа на электоральное поведение массового избирателя достаточно ограничен, считает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Избиратели в повседневной жизни не сталкиваются с программами, люди скорее оценивают заявления кандидатов и их действия. Программы партий изучают избиратели с высоким уровнем политической активности». Костин полагает, что те, кто ответил, что читали программы (таких 30%), дали социально одобряемый ответ, а на самом деле таких людей существенно меньше. «В целом измерить количественным опросом такой показатель сложно. Ведь люди могут иметь в виду, что читали не столько программу, сколько заявления о ее наличии или принятии, о действиях, маркированных программными целями, от представителей тех или иных партий и т. д.», – поясняет он.