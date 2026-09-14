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Эксперты оценили качество предвыборных кампаний партий в 2026 году

В РАСО также назвали главных бенефициаров снятия списка «Яблока»
Евгений Мездриков
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Предвыборные кампании «Единой России» (ЕР), «Новых людей» (НЛ) и КПРФ получили наивысшие оценки в экспертном опросе по совокупности 11 параметров. Об этом говорится в исследовании Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), с которым ознакомились «Ведомости».

Экспертный опрос РАСО проводился 8–11 сентября. В нем участвовало 60 человек: члены комитета РАСО по политтехнологиям, члены экспертного совета премии для молодых политтехнологов имени Юрия Воротникова, представители партнерских организаций РАСО.

Оценка проводилась по 10-балльной шкале, но максимальной проставленной оценкой оказалось 7. Этот балл получила ЕР за качество месседжа, образа, полевую кампанию, билборды и АПМ, работу в СМИ, работу с экспертами и лидерами общественного мнения. Всего у партии 72 балла. На втором месте НЛ с 63 баллами – «семерку» они получили за качество образа и участие в дебатах. Далее оценки снижаются. КПРФ (54) получила 6 за месседж, полевую кампанию, участие в дебатах и сшивку кампаний разных уровней. У ЛДПР (45) лишь одна «шестерка» – за работу с экспертами и лидерами мнений. «Справедливая Россия» (36) не получила больше 4 ни по одному показателю.

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Политика / Демократия

Из непарламентских партий наивысшие оценки получили Партия пенсионеров и «Зеленые» (по 29), затем следуют «Родина» (28), «Коммунисты России» (24) и Партия прямой демократии (17).

Эксперты оценили партии и по другим критериям. Высший балл за активность кампании (4) получила ЕР, КПРФ, НЛ и ЛДПР – по 3. Самыми креативными названы НЛ – 4, за ними следуют ЕР и КПРФ (по 3).

«Кампании запустились в последний момент. Мало юмора, много странностей. Почти все партии делают ставку на мобилизацию ядерного электората, прикладывается мало усилий для расширения электоральной базы», – считает ведущий аналитик «Минченко консалтинга» Юлиан Баландин. В целом кампания идет «на тихих оборотах» и приглушенно, комментирует политконсультант Алена Август.

Также в опросе РАСО изучалось, кто больше выиграет от снятия «Яблока» с выборов в Госдуму. Вопрос звучал так: «Какая партия получит наибольшее количество голосов в результате недопуска «Яблока»? Экспертам можно было давать несколько вариантов ответа. Голоса распределились так: НЛ (81%), «Зеленые» (39%), КПРФ (27%), Партия прямой демократии (15%), ЕР (4%), ЛДПР (4%).

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