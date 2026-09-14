Эксперты оценили качество предвыборных кампаний партий в 2026 году

Оценка проводилась по 10-балльной шкале, но максимальной проставленной оценкой оказалось 7. Этот балл получила ЕР за качество месседжа, образа, полевую кампанию, билборды и АПМ, работу в СМИ, работу с экспертами и лидерами общественного мнения. Всего у партии 72 балла. На втором месте НЛ с 63 баллами – «семерку» они получили за качество образа и участие в дебатах. Далее оценки снижаются. КПРФ (54) получила 6 за месседж, полевую кампанию, участие в дебатах и сшивку кампаний разных уровней. У ЛДПР (45) лишь одна «шестерка» – за работу с экспертами и лидерами мнений. «Справедливая Россия» (36) не получила больше 4 ни по одному показателю.