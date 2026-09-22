ЦИК: электронное и бумажное голосование будут развиваться параллельно

17 сентября «Ведомости» подсчитали, что число заявок на участие в ДЭГ за пять лет выросло в 1,5 раза. К 15 сентября их подали 4,1 млн избирателей против 2,6 млн в 2021 г. Собеседник газеты, близкий к избирательной системе, отмечал, что распространить онлайн-голосование сразу на все регионы пока невозможно из-за финансовых и организационных ограничений.