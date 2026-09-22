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Главная / Политика /

ЦИК: электронное и бумажное голосование будут развиваться параллельно

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в обозримом будущем не заменит традиционное голосование с использованием бумажных бюллетеней. Оба формата будут развиваться параллельно, заявил член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Павел Андреев на форуме «Диалог о фейках 4.0».

Распространение ДЭГ в регионах будет поэтапным, отметил Андреев. Сейчас опыт его проведения есть у 42 субъектов. Инициатива по использованию системы исходит от региональной избирательной комиссии, а при принятии решения учитываются технологическая и общественная готовность субъекта, а также доступные ресурсы.

24 июня ЦИК одобрила проведение ДЭГ на выборах в Госдуму в 33 регионах. Комиссия согласовала заявки субъектов, у которых уже был опыт использования системы. 25 июня «Ведомости» разобрали особенности применения ДЭГ на выборах: электронную систему решили подстраховать возможностью голосования бумажными бюллетенями.

17 сентября «Ведомости» подсчитали, что число заявок на участие в ДЭГ за пять лет выросло в 1,5 раза. К 15 сентября их подали 4,1 млн избирателей против 2,6 млн в 2021 г. Собеседник газеты, близкий к избирательной системе, отмечал, что распространить онлайн-голосование сразу на все регионы пока невозможно из-за финансовых и организационных ограничений.

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