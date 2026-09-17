Количество заявок на ДЭГ возросло в 1,5 раза за пять лет

Количество заявок на ДЭГ возросло в 1,5 раза за пять летИспользовать этот способ голосования сразу во всех субъектах пока невозможно
В 2026 г. избиратели подали в 1,5 раза больше заявок на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), чем пять лет назад: 4,1 млн (данные на 15 сентября) против 2,6 млн в 2021 г. Возросло и количество регионов, в которых применяется ДЭГ: с семи до 33 субъектов, включая Москву. Жителям столицы не надо подавать предварительные заявления: они голосуют на собственной платформе. Больше всего заявлений поступило от жителей Московской области – 750 600, говорится в сообщении Минцифры. Затем следуют Свердловская (343 900) и Ростовская (279 800) области, Алтайский край (257 100) и Челябинская область (204 700).
Ходатайствовать о внедрении ДЭГа или нет – это право каждого региона, говорила Памфилова в 2025 г. Представители субъектов РФ взвешивают свои возможности, соизмеряют их с требованиями ЦИК (например, охват региона интернетом, стабильная работа портала «Госуслуги»), и после комиссия решает, стоит ли согласовывать заявку или нет. При этом одновременно ДЭГ во всех регионах сможет применяться только после того, как каждый субъект РФ опробует его хотя бы раз, но до такой возможности еще «ой-ой как далеко», отметила тогда же Памфилова. Рост популярности ДЭГа связан с тем, что граждане «распробовали» этот формат волеизъявления: можно голосовать, не выходя из дома, говорит электоральный юрист Гарегин Митин.
«С одной стороны, ДЭГ эффективно способствует явке. С другой – требует денег и уязвим для критики», – говорил ранее один из собеседников «Ведомостей», близкий к избирательной системе. Близкий к администрации президента источник в марте отмечал, что есть пожелание «чрезмерно не перегонять» голосующих в онлайн.
Где будет ДЭГ в 2026 г.
Увеличение числа принимающих участие в голосовании через федеральную систему ДЭГа обусловлено в первую очередь расширением географии этого вида голосования, сказал «Ведомостям» эксперт по ДЭГу Дмитрий Нестеров. Исходя из социологических оценок явки в 32 регионах с федеральным ДЭГом вклад электронных голосов может быть порядка 15%, говорит он. В пересчете на всю Россию доля федерального ДЭГа, скорее всего, будет в диапазоне 5–8% от общего числа проголосовавших, полагает Нестеров.
Ситуация с ДЭГом в Москве всегда заметно отличалась от ситуации в регионах: в столице не надо предварительно подавать заявление, отмечает электоральный эксперт Аркадий Любарев. «Еще в 2021 г. здесь около половины (из 3,9 млн принявших участие в выборах 1,9 млн проголосовали с помощью ДЭГа. – «Ведомости») избирателей голосовало через ДЭГ, а сейчас наверняка будет больше», – считает он.
ДЭГ в России начало применяться на выборах в 2019 г. – тогда таким образом проголосовало 10 200 избирателей при 11 200 поданных заявлений. В 2020 г. число участников заметно выросло: во время общероссийского голосования по поправкам к Конституции заявления на участие в электронном голосовании подало 1,19 млн человек, из них проголосовало 1,1 млн. В сентябре того же года на дополнительных выборах депутатов Госдумы в двух округах – в Курской и Ярославской областях – ДЭГом воспользовалось около 28 900 избирателей при 31 570 заявлениях.
На выборах в 2021 г. ДЭГ проводилось уже в семи регионах. В списки участников было включено 2,65 млн избирателей, из них 2,536 млн проголосовали дистанционно. На Москву пришлось почти 1,94 млн электронных голосов – это 49,7% от общего числа проголосовавших с помощью ДЭГа. В Ростовской области проголосовало 279 905 человек, в Нижегородской – 117 245, в Ярославской – 82 569, в Курской – 47 500, в Севастополе – 18 774.