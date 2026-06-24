Электронное голосование на выборах в Госдуму одобрили 33 регионам

Три источника «Ведомостей», близких к ЦИК, говорили, что в этом году онлайн-голосование может быть использовано в 33 регионах. Один из собеседников говорил, что проведение ДЭГ в трети регионов укладывается в логику подготовки регионов и общества к такому формату волеизъявления. Зампред ЦИК Николай Булаев сообщал, что примерно 40 регионов подали заявки на проведение ДЭГ, но далеко не все заявки получают одобрение ЦИК.