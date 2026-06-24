Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,979+0,35%VEON-RX54+0,56%KLVZ2,118+6,86%IMOEX2 287,34-2,08%RTSI965,64-2,08%RGBI115,87+0,01%RGBITR769,19+0,04%
Главная / Политика /

Электронное голосование на выборах в Госдуму одобрили 33 регионам

Количество избирателей в этих регионах составляет 48,4 млн человек
Ведомости

Заявки на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) одобрили 33 регионам РФ, объявили в Центризбиркоме. Ранее о такой цифре сообщали «Ведомости».

ДЭГ организуют в: республиках Алтай, Карелия, Коми, Крым, Марий Эл, в Удмуртии, Чувашии, в Алтайском и Пермском краях, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Калининградской, Калужской, Костромской, Курганской, Липецкой, Магаданской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Псковской, Ростовской, Свердловской, Смоленской, Томской, Челябинской, Ярославской областях.

Также электронное голосование разрешили организовать в Москве и Ненецком автономном округе.

Алексей Орлов / Ведомости
ЦИК

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что комиссия решила «не обострять ситуацию» и одобрить заявки только тех, у кого есть опыт проведения ДЭГ. «Вот в результате 32 региона, все эти регионы имеют опыт проведения дистанционного электронного голосования ранее. И плюс Москва, у которой этого опыта больше чем достаточно», – сказала она.

Количество избирателей в этих регионах составляет 48,4 млн человек. ДЭГ намерены применить в ходе более 640 избирательных кампаний.

Три источника «Ведомостей», близких к ЦИК, говорили, что в этом году онлайн-голосование может быть использовано в 33 регионах. Один из собеседников говорил, что проведение ДЭГ в трети регионов укладывается в логику подготовки регионов и общества к такому формату волеизъявления. Зампред ЦИК Николай Булаев сообщал, что примерно 40 регионов подали заявки на проведение ДЭГ, но далеко не все заявки получают одобрение ЦИК.

Читайте также:Источники «Ведомостей»: более трети регионов будут использовать ДЭГ
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте