Электронное голосование на выборах в Госдуму одобрили 33 регионам

Электронное голосование на выборах в Госдуму одобрили 33 регионамКоличество избирателей в этих регионах составляет 48,4 млн человек
Заявки на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) одобрили 33 регионам РФ, объявили в Центризбиркоме. Ранее о такой цифре сообщали «Ведомости».
ДЭГ организуют в: республиках Алтай, Карелия, Коми, Крым, Марий Эл, в Удмуртии, Чувашии, в Алтайском и Пермском краях, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Калининградской, Калужской, Костромской, Курганской, Липецкой, Магаданской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Псковской, Ростовской, Свердловской, Смоленской, Томской, Челябинской, Ярославской областях.
Также электронное голосование разрешили организовать в Москве и Ненецком автономном округе.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что комиссия решила «не обострять ситуацию» и одобрить заявки только тех, у кого есть опыт проведения ДЭГ. «Вот в результате 32 региона, все эти регионы имеют опыт проведения дистанционного электронного голосования ранее. И плюс Москва, у которой этого опыта больше чем достаточно», – сказала она.
Количество избирателей в этих регионах составляет 48,4 млн человек. ДЭГ намерены применить в ходе более 640 избирательных кампаний.
Три источника «Ведомостей», близких к ЦИК, говорили, что в этом году онлайн-голосование может быть использовано в 33 регионах. Один из собеседников говорил, что проведение ДЭГ в трети регионов укладывается в логику подготовки регионов и общества к такому формату волеизъявления. Зампред ЦИК Николай Булаев сообщал, что примерно 40 регионов подали заявки на проведение ДЭГ, но далеко не все заявки получают одобрение ЦИК.