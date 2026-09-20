Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI852,33+1,67%RGBI112,95+0,22%CNY Бирж.12,582+0,06%IMOEX2 262,13-0,7%RGBITR772,08+0,31%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Памфилова назвала прошедшую избирательную кампанию самой сложной в своей карьере

Дарья Снегова
Сергей Киселев / Агентство «Москва»
Сергей Киселев / Агентство «Москва»

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в интервью Первому каналу назвала прошедшую избирательную кампанию самой сложной и тяжелой за свою политическую карьеру.

«Самая сложная и самая тяжелая. У меня это моральная ответственность, в том числе за наших людей. Вы знаете, что немало коллег наших погибло», – заявил Памфилова (цитата по ТАСС).

Памфилова назвала провокацией и чушью информацию о взломе ГАС «Выборы». Во время голосования в 10 регионах были повреждены или разрушены 74 здания, где размещались территориальные и участковые избирательные комиссии, сообщила Памфилова. Часть комиссий перевели в резервные помещения.

Несмотря на это, глава ЦИК заявила, что голосование проходит «спокойно и достойно». По ее словам, на текущих выборах россияне показали «беспрецедентный уровень» консолидации.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. Предварительная итоговая явка – 56,66%, выше показателей 2021, 2016, 2003 и 1993 гг. Через ДЭГ проголосовали более 3,6 млн человек. Впервые в выборах участвовали жители новых регионов.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте