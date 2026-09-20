Памфилова назвала прошедшую избирательную кампанию самой сложной в своей карьере
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в интервью Первому каналу назвала прошедшую избирательную кампанию самой сложной и тяжелой за свою политическую карьеру.
«Самая сложная и самая тяжелая. У меня это моральная ответственность, в том числе за наших людей. Вы знаете, что немало коллег наших погибло», – заявил Памфилова (цитата по ТАСС).
Памфилова назвала провокацией и чушью информацию о взломе ГАС «Выборы». Во время голосования в 10 регионах были повреждены или разрушены 74 здания, где размещались территориальные и участковые избирательные комиссии, сообщила Памфилова. Часть комиссий перевели в резервные помещения.
Несмотря на это, глава ЦИК заявила, что голосование проходит «спокойно и достойно». По ее словам, на текущих выборах россияне показали «беспрецедентный уровень» консолидации.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. Предварительная итоговая явка – 56,66%, выше показателей 2021, 2016, 2003 и 1993 гг. Через ДЭГ проголосовали более 3,6 млн человек. Впервые в выборах участвовали жители новых регионов.