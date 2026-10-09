Финляндия направила Украине военную помощь на 1 млн евро
Финляндия направила Украине 35-й пакет военной помощи. Сумма поставки составила около 1 млн евро. Об этом сказано на сайте минобороны республики.
Речь идет об «элементе одного оборонного продукта». Информация о содержании помощи, а также о способах и графике доставки не распространяется «из оперативных соображений». При этом ведомство отмечает, что страна уже готовится поставить следующую, более крупную партию помощи.
«Финляндия ускорила принятие этого решения, чтобы выполнить срочный запрос Украины. Мы не будем закрывать глаза на нужды украинцев. Вместо этого мы будем поддерживать Украину и продолжим поставки материально-технической помощи», сказал министр обороны страны Антти Хаккянен.
Ведомство отмечает, что при принятии решения были учтены потребности Украины и возможности минобороны Финляндии.
Размер военной помощи, которую направляла Украине Финляндия, достиг 3,6 млрд евро.
4 октября канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия направит Украине 1 млрд евро военной помощи и еще 350 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры. Кроме того, Германия и Украина планируют совместно разрабатывать и производить вооружения с дальностью более 1000 км.
7 октября премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что Евросоюз передал стране 1,2 млрд евро в рамках программы кредитования.