Трамп: США продают оружие странам ЕС для поставок Украине

29 июля президент Украины Владимир Зеленский обратился к Трампу с просьбой предоставить 300 ракет Patriot. Украинский лидер также сообщил, что Киев совместно с американскими оборонными компаниями рассматривает возможность модификации баллистических ракет украинского производства и их преобразования в противоракетные перехватчики с характеристиками, сопоставимыми с ракетами Patriot. 31 июля The Atlantic со ссылкой на источники писал, что президент США уже отказал Зеленскому в просьбе передать Украине ракеты Patriot для использования в зимний период.