Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
T283,32+1,59%CNY Бирж.12,244+0,51%IMOEX2 323,82+1,33%RTSI888,69+1,61%RGBI115,58+0,31%RGBITR779,18+0,33%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп: США продают оружие странам ЕС для поставок Украине

Ведомости

Соединенные Штаты продают вооружение странам Евросоюза, а дальнейшее распоряжение этой техникой остается за европейскими государствами. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью американскому телеведущему Уэйну Эллину Руту.

По его словам, Вашингтон не передает оружие Украине напрямую, а поставляет его европейским союзникам на коммерческой основе.

Американский лидер уточнил, что США продают Евросоюзу различные виды вооружений, в том числе боеприпасы и истребители.

10 августа Telegraph со ссылкой на источник писал, что администрация США опасается возможной утечки технологий ракет-перехватчиков Patriot в случае предоставления Украине лицензии на их производство. По данным издания, американская сторона считает необходимым получить дополнительные гарантии сохранности секретной информации, связанной с производством и эксплуатацией комплексов Patriot. Telegraph отмечает, что Соединенным Штатам известны случаи, когда оружие, переданное Украине ее союзниками, попадало на европейский черный рынок.

Зеленский: поставки Patriot сократили для сговорчивости Киева

Политика / Международные новости

2 августа член палаты представителей конгресса США Майк Тернер заявил, что США и Украина проводят консультации о возможности передачи Киеву технологий Patriot. По словам Тернера, решить связанные с передачей технологий вопросы «очень-очень трудно».

29 июля президент Украины Владимир Зеленский обратился к Трампу с просьбой предоставить 300 ракет Patriot. Украинский лидер также сообщил, что Киев совместно с американскими оборонными компаниями рассматривает возможность модификации баллистических ракет украинского производства и их преобразования в противоракетные перехватчики с характеристиками, сопоставимыми с ракетами Patriot. 31 июля The Atlantic со ссылкой на источники писал, что президент США уже отказал Зеленскому в просьбе передать Украине ракеты Patriot для использования в зимний период. 

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь