Трамп: США продают оружие странам ЕС для поставок Украине
Соединенные Штаты продают вооружение странам Евросоюза, а дальнейшее распоряжение этой техникой остается за европейскими государствами. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью американскому телеведущему Уэйну Эллину Руту.
По его словам, Вашингтон не передает оружие Украине напрямую, а поставляет его европейским союзникам на коммерческой основе.
Американский лидер уточнил, что США продают Евросоюзу различные виды вооружений, в том числе боеприпасы и истребители.
10 августа Telegraph со ссылкой на источник писал, что администрация США опасается возможной утечки технологий ракет-перехватчиков Patriot в случае предоставления Украине лицензии на их производство. По данным издания, американская сторона считает необходимым получить дополнительные гарантии сохранности секретной информации, связанной с производством и эксплуатацией комплексов Patriot. Telegraph отмечает, что Соединенным Штатам известны случаи, когда оружие, переданное Украине ее союзниками, попадало на европейский черный рынок.
2 августа член палаты представителей конгресса США Майк Тернер заявил, что США и Украина проводят консультации о возможности передачи Киеву технологий Patriot. По словам Тернера, решить связанные с передачей технологий вопросы «очень-очень трудно».
29 июля президент Украины Владимир Зеленский обратился к Трампу с просьбой предоставить 300 ракет Patriot. Украинский лидер также сообщил, что Киев совместно с американскими оборонными компаниями рассматривает возможность модификации баллистических ракет украинского производства и их преобразования в противоракетные перехватчики с характеристиками, сопоставимыми с ракетами Patriot. 31 июля The Atlantic со ссылкой на источники писал, что президент США уже отказал Зеленскому в просьбе передать Украине ракеты Patriot для использования в зимний период.