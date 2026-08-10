Telegraph: США опасаются утечки технологий Patriot при передаче лицензии Украине

5 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сокращение поставок ракет Patriot может быть связано не только с войной на Ближнем Востоке, но и с политическими мотивами. Он отметил, что это может быть политическим ходом для того, чтобы Украина «была сговорчивее».