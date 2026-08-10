Telegraph: США опасаются утечки технологий Patriot при передаче лицензии Украине
Администрация США опасается возможной утечки технологий ракет-перехватчиков Patriot в случае предоставления Украине лицензии на их производство. Об этом сообщила британская газета Telegraph со ссылкой на источник.
По данным издания, американская сторона считает необходимым получить дополнительные гарантии сохранности секретной информации, связанной с производством и эксплуатацией комплексов Patriot.
В публикации Telegraph отмечается, что Соединенным Штатам известны случаи, когда оружие, переданное Украине ее союзниками, попадало на европейский черный рынок.
5 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сокращение поставок ракет Patriot может быть связано не только с войной на Ближнем Востоке, но и с политическими мотивами. Он отметил, что это может быть политическим ходом для того, чтобы Украина «была сговорчивее».
2 августа член палаты представителей конгресса США Майк Тернер заявил, что США и Украина проводят консультации о возможности передачи Киеву технологий Patriot. По словам Тернера, решить связанные с передачей технологий вопросы «очень-очень трудно».
29 июля Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить 300 ракет Patriot. Зеленский также сообщил, что украинская сторона совместно с американскими оборонными компаниями рассматривает возможность модификации баллистических ракет украинского производства и их преобразования в противоракетные перехватчики с характеристиками, сопоставимыми с ракетами Patriot. 31 июля The Atlantic со ссылкой на источники писал, что американский лидер уже отказал Зеленскому в просьбе передать Украине ракеты Patriot для использования в зимний период.