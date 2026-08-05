Зеленский: поставки Patriot сократили для сговорчивости Киева
Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что сокращение поставок ракет-перехватчиков к зенитным ракетным комплексам (ЗРК) Patriot может быть связано не только с войной на Ближнем Востоке, но и с политическими мотивами. Его слова передает украинское интернет-издание «Страна».
Зеленский заявил, что в 2026 г. поставки перехватчиков Украине сократились втрое. «Я не знаю, есть ли другие причины, кроме Ближнего Востока. Может, это и политические шаги, чтобы Украина была более сговорчивой. На мой взгляд, не без этого», – сказал Зеленский.
При этом, как отметил украинский президент, объемы поставок снизили и европейские страны, которые не участвовали в конфликте на Ближнем Востоке.
2 августа член палаты представителей конгресса США Майк Тернер заявил, что США и Украина проводят консультации о возможности передачи Киеву Patriot. По словам Тернера, решить связанные с передачей технологий вопросы «очень-очень трудно».
29 июля Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить 300 ракет Patriot. Зеленский также сообщил, что украинская сторона совместно с американскими оборонными компаниями рассматривает возможность модификации баллистических ракет украинского производства и их преобразования в противоракетные перехватчики с характеристиками, сопоставимыми с ракетами Patriot.
1 августа украинский президент заявил об отсутствии ракет к зенитным комплексам Patriot. Трамп, в свою очередь, заявил, что Вашингтону необходимо проявлять осторожность при принятии решений о передаче Украине Patriot. Американский лидер отметил, что подобные вооружения в будущем могут быть использованы не только против текущих противников США, поэтому необходимо тщательно оценивать последствия их передачи и производства.