Зеленский: поставки Patriot сократили для сговорчивости Киева

Зеленский заявил, что в 2026 г. поставки перехватчиков Украине сократились втрое. «Я не знаю, есть ли другие причины, кроме Ближнего Востока. Может, это и политические шаги, чтобы Украина была более сговорчивой. На мой взгляд, не без этого», – сказал Зеленский.