Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
KGKC39,6+2,59%CNY Бирж.11,99+0,33%IMOEX2 301,65+1,43%RTSI895,93+1,68%RGBI115,36+0,42%RGBITR776,23+0,44%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Зеленский: поставки Patriot сократили для сговорчивости Киева

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что сокращение поставок ракет-перехватчиков к зенитным ракетным комплексам (ЗРК) Patriot может быть связано не только с войной на Ближнем Востоке, но и с политическими мотивами. Его слова передает украинское интернет-издание «Страна».

Зеленский заявил, что в 2026 г. поставки перехватчиков Украине сократились втрое. «Я не знаю, есть ли другие причины, кроме Ближнего Востока. Может, это и политические шаги, чтобы Украина была более сговорчивой. На мой взгляд, не без этого», – сказал Зеленский.

При этом, как отметил украинский президент, объемы поставок снизили и европейские страны, которые не участвовали в конфликте на Ближнем Востоке.

Reuters: США почти исчерпали запасы дальнобойных ракет в войне с Ираном

Политика / Международные новости

2 августа член палаты представителей конгресса США Майк Тернер заявил, что США и Украина проводят консультации о возможности передачи Киеву Patriot. По словам Тернера, решить связанные с передачей технологий вопросы «очень-очень трудно».

29 июля Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить 300 ракет Patriot. Зеленский также сообщил, что украинская сторона совместно с американскими оборонными компаниями рассматривает возможность модификации баллистических ракет украинского производства и их преобразования в противоракетные перехватчики с характеристиками, сопоставимыми с ракетами Patriot.

1 августа украинский президент заявил об отсутствии ракет к зенитным комплексам Patriot. Трамп, в свою очередь, заявил, что Вашингтону необходимо проявлять осторожность при принятии решений о передаче Украине Patriot. Американский лидер отметил, что подобные вооружения в будущем могут быть использованы не только против текущих противников США, поэтому необходимо тщательно оценивать последствия их передачи и производства.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её