Reuters: США почти исчерпали запасы дальнобойных ракет в войне с Ираном

Агентство также сообщает, что, по оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS (организация признана нежелательной на территории РФ) ), с февраля по июль США израсходовали около 65% ракет-перехватчиков Patriot и не менее 38% запасов ракет для системы THAAD. Два источника Reuters подтвердили, что эти оценки соответствуют внутренним данным американского правительства. Кроме того, по словам одного из собеседников агентства, с начала войны США израсходовали чуть менее половины мировых запасов крылатых ракет Tomahawk.