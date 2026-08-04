Reuters: США почти исчерпали запасы дальнобойных ракет в войне с Ираном
США израсходовали в войне с Ираном почти весь свой запас ракет большой дальности, включая тактические ракеты ATACMS и Precision Strike Missile (PrSM). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с внутренними данными американских властей.
По словам двух собеседников агентства, США использовали «практически весь» запас ракет класса «земля – земля» ATACMS и PrSM. Еще один источник сообщил, что центральное командование ВС США (CENTCOM), отвечающее за операции на Ближнем Востоке, почти полностью исчерпало имевшиеся к началу войны запасы наземных ракет, однако смогло пополнить их за счет переброски вооружений из других регионов мира.
Как отмечает Reuters, сокращение запасов высокоточных дальнобойных боеприпасов может вынудить президента США Дональда Трампа в случае возобновления масштабных ударов по Ирану чаще прибегать к более рискованным пилотируемым авиационным операциям. Один из источников агентства заявил, что именно стремлением избежать подобных операций объясняется активное использование ATACMS и PrSM.
В ответ на запрос Reuters Белый дом распространил заявление Трампа, в котором президент утверждает, что у США «намного больше боеприпасов, чем у любой другой страны мира», и «намного больше, чем необходимо». По его словам, американские оборонные компании сейчас производят рекордные объемы боеприпасов и одновременно расширяют производственные мощности.
Агентство также сообщает, что, по оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS
3 августа Пентагон заключил соглашения на $3 млрд по наращиванию объемов выпуска противоракет Patriot и THAAD. Министерство войны США совместно с Northrop Grumman и Lockheed Martin подписало два рамочных соглашения, направленных на расширение производства ключевых компонентов для ракет-перехватчиков. В ведомстве рассчитывают, что это позволит утроить выпуск ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) и увеличить в четыре раза производство компонентов для комплексов THAAD.