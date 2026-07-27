NBC: США намеренно пропускают иранские атаки из-за нехватки ракет

CNN со ссылкой на источники 26 июля сообщал, что президент США Дональд Трамп приостановил ночные бомбардировки Ирана после почти двух недель непрерывных атак. В Белом доме состоялось совещание, где вице-президент Джей Ди Вэнс и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн выразили обеспокоенность эскалацией конфликта. Кейн предупредил Трампа о возможных негативных последствиях, включая истощение запасов американских боеприпасов. Этот фактор стал одной из ключевых причин для перерыва в атаках.