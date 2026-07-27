NBC: США намеренно пропускают иранские атаки из-за нехватки ракет
Военное командование США пропускает некоторые иранские ракеты и ударные беспилотники через систему ПВО, чтобы сохранить сокращающиеся запасы ракет Пентагона. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.
CNN со ссылкой на источники 26 июля сообщал, что президент США Дональд Трамп приостановил ночные бомбардировки Ирана после почти двух недель непрерывных атак. В Белом доме состоялось совещание, где вице-президент Джей Ди Вэнс и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн выразили обеспокоенность эскалацией конфликта. Кейн предупредил Трампа о возможных негативных последствиях, включая истощение запасов американских боеприпасов. Этот фактор стал одной из ключевых причин для перерыва в атаках.
Согласно заявлению Белого дома, Трамп всегда выступает за дипломатическое решение, но сохраняет все варианты, если Тегеран продолжит агрессию. Сам американский лидер подчеркивал, что официальные лица США ведут активные переговоры с Ираном. При этом Трамп не исключил усиления бомбардировок.