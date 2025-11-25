Компания Neiry представила голубей-биодронов для мониторинга
Neiry разработала голубей-биодронов, оснащенных нейроинтерфейсами, что позволяет дистанционно управлять ими. Они предназначены для экологического, промышленного мониторинга и поисково-спасательных операций, сообщили в компании.
В мозге голубя установлены электроды, которые подключены к стимулятору, находящемуся в рюкзаке на спине птицы. Оператор загружает полетное задание в контроллер, и стимулятор посылает импульсы, направляющие птицу. Позиционирование осуществляется с помощью GPS и других технологий. Отмечается, что ученые стремятся к 100%-ной выживаемости птиц после операции.
Основной особенностью биодронов является отсутствие необходимости в дрессировке. После операции любое животное становится дистанционно управляемым.
Биодроны обладают длительным временем работы и могут действовать на значительном расстоянии благодаря навесной электронике, питаемой от солнечных батарей на спине птицы.
Основатель Neiry Александр Панов сообщил, что разработка работает на голубях, но может быть адаптирована для других птиц. Например, вороны могут использоваться для переноса большего веса, чайки – для мониторинга прибрежных объектов, альбатросы – для больших морских территорий.
Neiry также разрабатывает инвазивные нейростимуляторы для сельского хозяйства и «умных животных». Компания сосредоточена на проектах, связанных с увеличением надоев у молочных коров и повышением привесов за счет стимуляции мозга коров через нейроимпланты.