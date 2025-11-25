Компания Neiry представила голубей-биодронов для мониторинга

В мозге голубя установлены электроды, которые подключены к стимулятору, находящемуся в рюкзаке на спине птицы. Оператор загружает полетное задание в контроллер, и стимулятор посылает импульсы, направляющие птицу. Позиционирование осуществляется с помощью GPS и других технологий. Отмечается, что ученые стремятся к 100%-ной выживаемости птиц после операции.