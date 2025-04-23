Стартап Neiry разрабатывает нейроимпланты для коров для увеличения надоев

Стартап Neiry разрабатывает нейроимпланты для коров для увеличения надоевЭксперты пока сомневаются в экономической целесообразности разработки
Российский стартап в области нейротехнологий Neiry разрабатывает инвазивные нейростимуляторы для сельского хозяйства и «умных животных». О проекте компании «Нейророга» «Ведомостям» рассказал генеральный директор Neiry Александр Панов в кулуарах форума Data Fusion 2025. По его словам, компания сосредоточена на проектах, связанных с увеличением надоев у молочных коров и повышением привесов за счет стимуляции мозга коров через нейроимпланты.
Нейростимуляторы Neiry (юрлицо компании – АО «Нейрореволюция») устанавливаются непосредственно в мозг коров, объяснил Панов. Имплант воздействует на определенные зоны мозга, в том числе отвечающие за репродуктивную функцию, а следствием подобного вмешательства является долговременное улучшение выработки молока. Топ-менеджер заверил, что «внедрение решения будет экономически целесообразно».