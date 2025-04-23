Стартап Neiry разрабатывает нейроимпланты для коров для увеличения надоев

Российский стартап в области нейротехнологий Neiry разрабатывает инвазивные нейростимуляторы для сельского хозяйства и «умных животных». О проекте компании «Нейророга» «Ведомостям» рассказал генеральный директор Neiry Александр Панов в кулуарах форума Data Fusion 2025. По его словам, компания сосредоточена на проектах, связанных с увеличением надоев у молочных коров и повышением привесов за счет стимуляции мозга коров через нейроимпланты.