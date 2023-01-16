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Трубопроводный экспорт нефти в Европу вырос на 7% благодаря Венгрии и Чехии

Пока эксперты не ждут в 2023 году существенной положительной динамики
Василий Милькин
Польша и Германия подали заявки на прокачку нефти по «Дружбе» на этот год / Руслан Шамуков / ТАСС

Трубопроводные поставки российской нефти в страны Евросоюза (ЕС) в 2022 г. выросли на 7% до 38,4 млн т. Об этом рассказали два источника «Ведомостей», знакомых со статистикой Минэнерго. Наиболее сильный рост, по их словам, продемонстрировал экспорт в Венгрию и Чехию.

Экспорт в Европу идет по нефтепроводу «Дружба». Согласно статистике, из числа всех стран ЕС, в которые нефть поставляется по «Дружбе», в 2022 г. сократила импорт только Германия – на 2% до 15,1 млн т. Сильнее всего выросли поставки в Венгрию – на 45% до 4,9 млн т, а также в Чехию – на 25% до 4,2 млн т. Кроме того, на 6% до 8,9 млн т выросла прокачка в Польшу и на 0,3% до 5,2 млн т – в Словакию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных