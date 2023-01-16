Трубопроводный экспорт нефти в Европу вырос на 7% благодаря Венгрии и Чехии

Экспорт в Европу идет по нефтепроводу «Дружба». Согласно статистике, из числа всех стран ЕС, в которые нефть поставляется по «Дружбе», в 2022 г. сократила импорт только Германия – на 2% до 15,1 млн т. Сильнее всего выросли поставки в Венгрию – на 45% до 4,9 млн т, а также в Чехию – на 25% до 4,2 млн т. Кроме того, на 6% до 8,9 млн т выросла прокачка в Польшу и на 0,3% до 5,2 млн т – в Словакию.