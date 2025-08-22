Трамп написал Орбану о гневе из-за атак по нефтепроводу «Дружба»

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто также резко осудил удары, подчеркнув, что ущерб наносится не России, а Венгрии и Словакии, зависящим от поставок нефти по «Дружбе». По его словам, после атаки в ночь на 22 августа транспортировка сырья будет остановлена как минимум на пять дней.