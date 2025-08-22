Газета
Трамп написал Орбану о гневе из-за атак по нефтепроводу «Дружба»

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что крайне недоволен атаками Украины на нефтепровод «Дружба», по которому российская нефть поступает в Венгрию и Словакию. Об этом свидетельствует письмо Трампа, опубликованное политическим советником венгерского премьера Балажом Орбаном в соцсети Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

The White House
Balázs Orbán

«Виктор, мне не нравится то, что я услышал. Я очень зол из-за этого», – написал Трамп от руки в ответ на обращение Орбана о нападениях ВСУ на инфраструктуру трубопровода.

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто также резко осудил удары, подчеркнув, что ущерб наносится не России, а Венгрии и Словакии, зависящим от поставок нефти по «Дружбе». По его словам, после атаки в ночь на 22 августа транспортировка сырья будет остановлена как минимум на пять дней.

Совместно со словацким коллегой Юраем Бланаром Сийярто направил письмо в адрес главы дипломатии ЕС Каи Каллас и еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена с требованием заставить Украину прекратить атаки на трубопровод.

Об атаке на трубопровод сообщила и министр экономики Словацкой Республики Дениса Сакова. Она подчеркнула, что это уже второе повреждение инфраструктуры за неделю, при котором пришлось ограничить функциональность «Дружбы». Уже тогда она сказала, что перекачка ресурса из России в скором времени прекратится.

