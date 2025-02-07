Транзит российской нефти через Украину в 2024 году снизился на 15%

Основным направлением поставок российской нефти по этому маршруту в прошлом году осталась Венгрия, на которую пришлось 42% от общего объема прокачки. Экспорт в эту страну сохранился на уровне 2023 г. – 4,8 млн т. Поставки в Словакию снизились на 13% до 4 млн т, поставки в Чехию в 2024 г. упали в полтора раза до 2,7 млн т.