Словакия предупредила о риске остановки поставок дизеля на Украину

22 августа Сийярто заявил, что поставки нефти в Венгрию по «Дружбе» остановились после ночных ударов на российско-белорусской границе. Он отметил, что это очередная попытка Украины «втянуть в конфликт». Об атаке на трубопровод говорила и министр экономики Словацкой Республики Дениса Сакова. Она подчеркнула, что это уже второе повреждение инфраструктуры за неделю, при котором пришлось ограничить функциональность «Дружбы».