Словакия предупредила о риске остановки поставок дизеля на Украину
Украина может остаться без словацкого дизеля из-за ударов по нефтепроводу «Дружба», заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар. Его цитирует Pravda.
Подобные нападения не только противоречат национальным интересам Словакии, но и не приносят пользы самой Украине, добавил он. Бланар подчеркнул, что словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft в настоящий момент является крупным поставщиком дизельного топлива для Украины, обеспечивая 10% ее ежемесячного потребления.
«Мы понимаем, что Украине тяжело, но для нас эта инфраструктура очень важна, тем более, когда мы видим, что Украина сама вредит своим интересам, рискуя остаться без топлива», – сказал глава МИД Словакии.
Бланар напомнил, что Европейский союз в январе определил, что целостность инфраструктуры энергоснабжения является неделимой для стран ЕС, и призвал все третьи стороны, то есть Украину, Россию и другие, уважать это.
В ночь на 13 августа Украина атаковала распределительный узел нефтепровода «Дружба» в Брянской области. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто осудил действия Киева.
22 августа Сийярто заявил, что поставки нефти в Венгрию по «Дружбе» остановились после ночных ударов на российско-белорусской границе. Он отметил, что это очередная попытка Украины «втянуть в конфликт». Об атаке на трубопровод говорила и министр экономики Словацкой Республики Дениса Сакова. Она подчеркнула, что это уже второе повреждение инфраструктуры за неделю, при котором пришлось ограничить функциональность «Дружбы».