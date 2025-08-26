Орбан пригрозил Зеленскому последствиями за подрыв нефтепровода «Дружба»

22 августа Сийярто сообщил, что после третьей за несколько дней атаки Украины на нефтепровод «Дружба» поставки нефти из России в Венгрию и Словакию будут остановлены минимум на пять дней. По его словам, такими действиями Киев вредит прежде всего не РФ, а Венгрии и Словакии. В августе Сийярто дважды информировал о приостановке поставок из-за ВСУ – 13 и 18 августа. Тогда работа «Дружбы» быстро возобновлялась.