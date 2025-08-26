Орбан пригрозил Зеленскому последствиями за подрыв нефтепровода «Дружба»
Президент Украины Владимир Зеленский столкнется с последствиями из-за подрыва нефтепровода «Дружба». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Facebook
По словам Орбана, украинский лидер признал, что армия его страны атакует нефтепровод «Дружба», так как Венгрия против членства республики в Евросоюзе (ЕС). Премьер сделал вывод, что Будапешт принял правильное решение. Орбан также обратил внимание, что членство ЕС нельзя приобрести посредством шантажа, угроз и взрывов.
24 августа Зеленский намекнул на новые удары по «Дружбе» в зависимости от политики Будапешта. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ответил, что Венгрия решительно отвергает угрозы Киева и расценивает атаки на энергетическую инфраструктуру как посягательство на суверенитет страны.
22 августа Сийярто сообщил, что после третьей за несколько дней атаки Украины на нефтепровод «Дружба» поставки нефти из России в Венгрию и Словакию будут остановлены минимум на пять дней. По его словам, такими действиями Киев вредит прежде всего не РФ, а Венгрии и Словакии. В августе Сийярто дважды информировал о приостановке поставок из-за ВСУ – 13 и 18 августа. Тогда работа «Дружбы» быстро возобновлялась.