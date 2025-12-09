Каллас: ЕС не будет подталкивать Украину к уступкам в мирных переговорах
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что Европа не будет подталкивать Украину к уступкам при обсуждении мирного соглашения. Об этом она заявила в Европарламенте.
Каллас подчеркнула, что в настоящий момент план по мирному урегулированию идеалистичен, потому что неправильно заставлять Украину идти на уступки. Дипломат добавила: чтобы соглашение работало, необходимы европейцы.
«Можно предлагать что угодно, но если европейцы или украинцы с этим не согласны, то это просто не будет работать», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
9 декабря Axios со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон оказывает давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он согласился на условия американского мирного плана. В частности, речь идет о территориальных уступках.
8 декабря Зеленский официально отказался от передачи территорий в рамках урегулирования. Он подчеркнул, что обмен территорий на гарантии безопасности не будет рассматриваться. По его мнению, это противоречит нормам международного права.