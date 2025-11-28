Газета
Путин позвонил лишившемуся пальцев из-за СВУ школьнику из Красногорска

Президент России Владимир Путин созвонился по телефону с 10-летним Глебом Броваром из Красногорска, который потерял пальцы при взрыве самодельного устройства. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, мальчика в этот день выписали из больницы. «Путин пожелал ему скорейшего полного выздоровления, здоровья и счастья», – пояснил представитель Кремля (цитата по ТАСС).

12 ноября сообщалось, что ребенок из Подмосковья получил минно-взрывную травму, подняв начиненную взрывчаткой купюру. В результате происшествия он лишился нескольких пальцев. Очевидцы вызвали скорую помощь, пострадавшего госпитализировали.

