Путин позвонил лишившемуся пальцев из-за СВУ школьнику из Красногорска
Президент России Владимир Путин созвонился по телефону с 10-летним Глебом Броваром из Красногорска, который потерял пальцы при взрыве самодельного устройства. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, мальчика в этот день выписали из больницы. «Путин пожелал ему скорейшего полного выздоровления, здоровья и счастья», – пояснил представитель Кремля (цитата по ТАСС).
12 ноября сообщалось, что ребенок из Подмосковья получил минно-взрывную травму, подняв начиненную взрывчаткой купюру. В результате происшествия он лишился нескольких пальцев. Очевидцы вызвали скорую помощь, пострадавшего госпитализировали.