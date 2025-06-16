ОПЕК сохранила прогнозы роста спроса на нефть в 2025-2026 годах
ОПЕК сохранила прогноз темпов роста спроса на нефть в 2025–2026 гг. В этом году он останется на уровне 1,3 млн барр. в сутки (б/с), в 2026 г. – на уровне 1,28 млн б/с. Это следует из отчета организации.
Организация в июньском отчете повысила прогнозы по спросу на нефть в целом: до 103,84 млн б/с в 2024 г., до 105,13 млн б/с в 2025-м, до 106,42 млн б/с в 2026 г.
В мае этого года ОПЕК также сохранила прогноз темпов роста спроса на нефть в 2025 г. на уровне 1,3 млн б/с, на 2026 г. – на уровне 1,28 млн б/с.
«Ведомости» писали в апреле, что сохранение планов ОПЕК+ по наращиванию добычи нефти в условиях торговых тарифов США может привести к значительному снижению цен на эталонный сорт Brent в 2027-2028 гг. По оценке аналитиков Альфа-банка, мировой объем потребления нефти в 2025 г. составит около 105 млн б/с. Согласно базовому прогнозу, нефть Brent в 2025 г. будет стоить $75 за 1 барр., Urals – $62,5 за 1 барр., а в 2028 г. цены будут на уровне $79 и $71 за 1 барр. соответственно.