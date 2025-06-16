ОПЕК сохранила прогнозы роста спроса на нефть в 2025-2026 годах

«Ведомости» писали в апреле, что сохранение планов ОПЕК+ по наращиванию добычи нефти в условиях торговых тарифов США может привести к значительному снижению цен на эталонный сорт Brent в 2027-2028 гг. По оценке аналитиков Альфа-банка, мировой объем потребления нефти в 2025 г. составит около 105 млн б/с. Согласно базовому прогнозу, нефть Brent в 2025 г. будет стоить $75 за 1 барр., Urals – $62,5 за 1 барр., а в 2028 г. цены будут на уровне $79 и $71 за 1 барр. соответственно.