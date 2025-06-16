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ОПЕК сохранила прогнозы роста спроса на нефть в 2025-2026 годах

Ведомости

ОПЕК сохранила прогноз темпов роста спроса на нефть в 2025–2026 гг. В этом году он останется на уровне 1,3 млн барр. в сутки (б/с), в 2026 г. – на уровне 1,28 млн б/с. Это следует из отчета организации.

Организация в июньском отчете повысила прогнозы по спросу на нефть в целом: до 103,84 млн б/с в 2024 г., до 105,13 млн б/с в 2025-м, до 106,42 млн б/с в 2026 г.

В мае этого года ОПЕК также сохранила прогноз темпов роста спроса на нефть в 2025 г. на уровне 1,3 млн б/с, на 2026 г. – на уровне 1,28 млн б/с. 

«Ведомости» писали в апреле, что сохранение планов ОПЕК+ по наращиванию добычи нефти в условиях торговых тарифов США может привести к значительному снижению цен на эталонный сорт Brent в 2027-2028 гг. По оценке аналитиков Альфа-банка, мировой объем потребления нефти в 2025 г. составит около 105 млн б/с. Согласно базовому прогнозу, нефть Brent в 2025 г. будет стоить $75 за 1 барр., Urals – $62,5 за 1 барр., а в 2028 г. цены будут на уровне $79 и $71 за 1 барр. соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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