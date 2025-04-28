Нефть может резко подешеветь в 2027–2028 годах

Нефть может резко подешеветь в 2027–2028 годахРост предложения из-за увеличения добычи ОПЕК+ при сохранении пошлин США может привести к идеальному шторму на рынке
Сохранение планов ОПЕК+ по наращиванию добычи нефти в условиях новой протекционистской торговой политики США может привести к значительному снижению цен на эталонный сорт Brent в 2027–2028 гг. Об этом говорится в аналитических материалах Альфа-банка (есть у «Ведомостей»).
Данный прогноз соответствует стресс-сценарию аналитиков банка. Он предполагает замедление роста мировой экономики с 2,9 до 1,7% в 2025 г. и увеличение спроса на нефть не более чем на 860 000 барр. в сутки. В результате потребление нефти в мире в этом году может составить менее 104,5 млн барр. в сутки.
Базовый прогноз Альфа-банка предполагает мировой объем потребления нефти в 2025 г. около 105 млн барр. в сутки. Он исходит из того, что нефть Brent в 2025 г. будет стоить $75 за 1 барр., Urals – $62,5 за 1 барр., а в 2028 г. цены будут на уровне $79 и $71 за 1 барр. соответственно.
Страны ОПЕК+ в декабре 2024 г. договорились о продлении ранее утвержденных квот на добычу нефти до конца 2026 г. Квота России в 2025–2026 гг. составляет 9,95 млн барр. в сутки. При этом Россия, Саудовская Аравия и еще шесть стран (Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) добровольно сокращают добычу нефти в дополнение к официальным квотам. До конца марта этого года этот объем составлял 2,2 млн барр. в сутки, до конца 2026 г. будет еще 1,65 млн барр. в сутки.
С апреля эти восемь стран начали наращивать добычу. При этом 3 апреля они договорились об ускорении этого процесса. В мае их суммарная добыча, согласно договоренностям, должна вырасти на 411 000 барр. в сутки к уровню апреля. Это на 279 000 барр. в сутки больше, чем предполагалось ранее.
При условии сохранения планов стран ОПЕК+ по наращиванию добычи в среднесрочном периоде (до 2028 г.) запланированного ввода мощностей по добыче в странах ОЭСР и отсутствии компенсации отложенного спроса в будущие периоды стресс-сценарий Альфа-банка предполагает резкое снижение стоимости нефти Brent в 2027–2028 гг.
Так, в 2025 г. показатель составит в среднем $75 за 1 барр., в 2026 г. – $77 за 1 барр., в 2027 г. он снизится до $67 за 1 барр., а в 2028 г. – до $53 за 1 барр. Этот прогноз допускает краткосрочное падение котировок в 2028 г. вплоть до $45 за 1 барр. на фоне ожесточенной конкурентной борьбы за рынок, говорится в материалах банка.
Это приведет к остановке добычи на новых сланцевых месторождениях и нефтеносных песках в Северной Америке, полная себестоимость которой, по оценкам Wood Mackenzie, составляет порядка $57 за 1 барр., отмечают аналитики Альфа-банка. В долгосрочной перспективе цена, по их мнению, стабилизируется у отметки $65 за 1 барр. Эта цена нефти, по оценкам Rystad Energy, соответствует точке безубыточности независимых нефтесервисных компаний в США, на которые приходится более 30% парка буровых установок на американском рынке.
Старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин пояснил «Ведомостям», что сейчас мировой рынок нефти в целом сбалансирован, но ожидаемый рост предложения в условиях характерного для торговых конфликтов снижения темпов роста спроса может привести к «накоплению условий для ребалансировки рынка в 2028 г.».
Стоимость российской нефти марки Urals в стресс-сценарии в 2025 г. составит $62 за 1 барр., в 2026 г. – $67 за 1 барр., в 2027 г. – $60 за 1 барр., в 2028 г. – $48 за 1 барр. Таким образом, дисконт в цене Urals к стоимости Brent сузится. При краткосрочном падении стоимости нефти Brent до $45 за 1 барр. цена барреля Urals может составить около $40, пояснил Блохин.
На фоне действий властей США и заявлений ОПЕК+ цена на нефть в начале апреля уже упала до минимума с февраля 2021 г. 9 апреля июньские фьючерсы на Brent торговались по $58,4 за 1 барр. В последующие дни цена постепенно восстановилась до $65 за 1 барр. 25 апреля нефть Brent торговалась по $67 за 1 барр.
Тем не менее пока, по мнению Блохина, базовый сценарий аналитиков Альфа-банка сохраняет актуальность. Эксперт объясняет это гибкой позицией стран ОПЕК+, которые готовы оперативно реагировать на изменения конъюнктуры рынка.
Опрошенные «Ведомостями» аналитики разошлись в оценках потенциала снижения цены на нефть. Аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко и старший аналитик «БКС мир инвестиций» Кирилл Бахтин считают возможность падения Brent до $45 за 1 барр. маловероятной даже в краткосрочной перспективе. По мнению Дудченко, цена опустится до $50 за 1 барр. только в случае развала сделки ОПЕК+.
Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов считает, что падение цены до $45 за 1 барр. на короткое время возможно при самом пессимистичном сценарии развития событий: при существенном замедлении роста мирового ВВП из-за пошлин США с одновременным ростом добычи ОПЕК+ на 2,2 млн барр. в сутки. Добыча США в этом сценарии начнет резко снижаться через 3–6 месяцев, отмечает аналитик. Но уже сейчас США начинают отменять часть пошлин, т. е. наиболее негативный сценарий уже не реализуется, подчеркивает он.
Партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин считает, что переизбыток предложения нефти за счет роста добычи ОПЕК+ на фоне торговых войн может стать «идеальным штормом», в результате которого есть риск снижения стоимости сырья до $20–30 за 1 барр. Но пошлины, скорее всего, будут смягчаться, а ОПЕК+ наблюдает за ситуацией со спросом на нефть и не допустит снижения цен ниже $45–50 за 1 барр., уточняет он. Как только эффект от пошлин США для рынка нефти будет понятен ОПЕК+, страны соглашения могут пересмотреть квоты, добавляет аналитик.
По прогнозу Касаткина, средняя цена нефти Brent в этом году составит $70–75 за 1 барр. Дудченко прогнозирует среднюю цену на уровне $74–75 за 1 барр., Суверов – $75 за 1 барр. По прогнозу Бахтина, средняя цена будет ниже – $66 за 1 барр.
В 2026–2028 гг. цена будет находиться в диапазоне $70–80 за 1 барр., считает Касаткин. Суверов ожидает снижения цены в следующем году до $71 за 1 барр., Дудченко – до $70 за 1 барр. Бахтин считает, что в 2026 г. нефть будет торговаться по $67 за 1 барр., а затем цена поднимется до $73 за 1 барр.
Министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад, который является президентом конференции ОПЕК в 2025 г. (избирается ежегодно), 25 апреля заявил, что ОПЕК+ собирается внести коррективы в планы по добыче нефти. При этом он не уточнил, когда может быть принято такое решение.