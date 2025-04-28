Нефть может резко подешеветь в 2027–2028 годах

Страны ОПЕК+ в декабре 2024 г. договорились о продлении ранее утвержденных квот на добычу нефти до конца 2026 г. Квота России в 2025–2026 гг. составляет 9,95 млн барр. в сутки. При этом Россия, Саудовская Аравия и еще шесть стран (Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) добровольно сокращают добычу нефти в дополнение к официальным квотам. До конца марта этого года этот объем составлял 2,2 млн барр. в сутки, до конца 2026 г. будет еще 1,65 млн барр. в сутки.